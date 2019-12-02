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儲蓄險死亡門檻出爐 業者估明年保經代業務員年增一倍

2019-12-02 17:31經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

金管會祭出政策，2020年開始將調降新台幣、美元、澳幣、歐元、人民幣等 5 大幣別保單的「新契約責任準備金利率」，屆時儲蓄險保費將全面上漲。同時金管會規範人壽保險商品（含儲蓄險）必需要有一定的保障，即死亡給付對保單價值準備金不得低於若干比率年齡由低而高依序為190%~100%，市場預期此二政策並行將導致儲蓄型商品的銷量下滑，促使保障型商品時代來臨。宏泰人壽今宣布明年與旗下簽約保經代公司一起達到2020年的保障型商品15億元的目標，並認為2020年保經代業務員會比去年多出一倍，

2020年迎接保障型商品的時代來臨，宏泰人壽經代業務部協理郭永昇今（2）日表示，透過經紀人&代理人通路購買保險是市場趨勢，比起2019年，預估明年會再成長1倍，主因是近年來保險業的業務員為了應付客人多元化商品的需求，而不被單一壽險或產險公司侷限，因此業務人員大量從壽險公司流向保險經紀人或代理人公司。

郭永昇認為2020年保經代業務員會比去年多出一倍，觀察他們過往的銷售動能，保守估計保費應該會成長一倍。對宏泰人壽來說，保經代通路是一個非常重要的通路，2019年的薰衣草醫療健康保險等商品已經帶動保障型商品的業績達到12億，若再加上明年第2、3季上市更新形態的保障型商品，勢必可創造一波銷售量。

宏泰人壽表示，從以儲蓄險為主的銷售策略在2019年轉變為保障型商品，首先是合作對象的調整。2019年宏泰人壽經代業務部從長期配合的約90家經代中，精挑細選出前30家作為主力銷售強棒，宏泰人壽將定期與這30家經代共同舉辦講座等實體活動，主動邀請並接觸保戶與潛在保戶。郭協理說，經代業務員增加、保障型新商品上線再搭配共同舉辦的實體活動，宏泰人壽準備好了三箭齊發達到2020年保障型商品15億的目標。

其次，宏泰打算積極推展「千萬俱樂部」，也是2020年宏泰人壽經代業務部的主要戰略之一。為獎勵保障型商品銷售成績出眾的保險業務員，宏泰人壽特地規劃了千萬俱樂部，以公司為單位，每達成一個千萬銷售業績，獎牌上就有一顆星星。每一年頒發一次獎牌，2019年已經有一家公司的獎牌上擁有16顆星星，也就是光是保障型商品銷售達1.6億元的銷售業績，宏泰人壽期待明年有更多的公司可以突破這個紀錄。

宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正也表示，保險的本質是提供保障，保護更多人及更多家庭才是保險的本意與初衷。郭永昇建議「合理壽險保障金額應為年收入的10倍，若以國人年平均所得約63萬元計算，每人的壽險平均保額應該要有600萬，但2018年國人平均保額為56.8萬，遠遠落後所需的保額。因此宏泰希望透過2020年保障型商品目標宣示，與所有宏泰人壽簽約的保經代公司一起達到2020年的保障型商品15億元的目標，

宏泰人壽保險壽險公司

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