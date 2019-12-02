五星服務獲肯定 國泰金控雙料冠軍

2019-12-02 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行雙雙榮獲「五星服務」，分別摘下人壽與銀行類的第一名，由國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正今（2）日親自出席頒獎典禮。

這項由遠見雜誌舉辦的「第一線服務人員服務品質大調查」已邁入第17年，透過神秘客隨機取樣至營業據點，為企業服務品質打分數。國泰人壽秉持貼心的櫃檯與電話服務獲得神秘客的肯定，連續兩年蟬聯人壽保險業第一名。

國泰世華銀行以實體分行結合創新金融科技，大幅縮減客戶臨櫃等候時間，一站式滿足客戶各項需求，同樣獲得神秘客高度滿意，再度奪得金融銀行類第一。

國泰人壽總經理劉上旗表示，這是國泰人壽第二年獲獎，代表了穩定的服務水準，國泰會持續向前。人生保險的本質是以「人」為主，第一線的服務人員在受理理賠服務時，是攸關人生安全的各種可能性，因此國壽應用智能科技提升服務速度與準確度，全方位洞悉保戶需求、培育業界最專業的服務菁英提供最符合客戶的服務，達到超越保戶期待的完美體驗。

國泰世華銀行則是繼2016年獲得「五星服務獎-金融銀行類首獎」後，今年再度獲得首獎肯定，國泰世華銀行總經理李偉正表示，以「人」為出發點，從「心」思考，提供有溫度的服務，是國泰世華銀行始終不變的目標。