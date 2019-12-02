親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

五星服務獲肯定 國泰金控雙料冠軍

2019-12-02 17:18經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

國泰金控旗下國泰人壽國泰世華銀行雙雙榮獲「五星服務」，分別摘下人壽與銀行類的第一名，由國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正今（2）日親自出席頒獎典禮。

這項由遠見雜誌舉辦的「第一線服務人員服務品質大調查」已邁入第17年，透過神秘客隨機取樣至營業據點，為企業服務品質打分數。國泰人壽秉持貼心的櫃檯與電話服務獲得神秘客的肯定，連續兩年蟬聯人壽保險業第一名。

國泰世華銀行以實體分行結合創新金融科技，大幅縮減客戶臨櫃等候時間，一站式滿足客戶各項需求，同樣獲得神秘客高度滿意，再度奪得金融銀行類第一。

國泰人壽總經理劉上旗表示，這是國泰人壽第二年獲獎，代表了穩定的服務水準，國泰會持續向前。人生保險的本質是以「人」為主，第一線的服務人員在受理理賠服務時，是攸關人生安全的各種可能性，因此國壽應用智能科技提升服務速度與準確度，全方位洞悉保戶需求、培育業界最專業的服務菁英提供最符合客戶的服務，達到超越保戶期待的完美體驗。

國泰世華銀行則是繼2016年獲得「五星服務獎-金融銀行類首獎」後，今年再度獲得首獎肯定，國泰世華銀行總經理李偉正表示，以「人」為出發點，從「心」思考，提供有溫度的服務，是國泰世華銀行始終不變的目標。

國泰金控總經理李長庚（第二排左五）率領國泰人壽總經理劉上旗（第二排左四）、國泰世...
國泰金控總經理李長庚（第二排左五）率領國泰人壽總經理劉上旗（第二排左四）、國泰世華銀行總經理李偉正（第二排右五）出席「五星服務獎」頒獎典禮，國壽與國泰世華銀行雙雙獲頒第一名，開心與服務團隊合影。圖/國泰提供
分享
國泰世華銀行總經理李偉正（圖右）出席領取2019遠見五星服務獎的金融銀行類第一名...
國泰世華銀行總經理李偉正（圖右）出席領取2019遠見五星服務獎的金融銀行類第一名，左為遠見、天下文化事業群創辦人高希均。圖/國泰提供
分享
國泰人壽連續第二年榮獲五星服務的人壽保險類的第一名，國泰人壽總經理劉上旗（圖右）...
國泰人壽連續第二年榮獲五星服務的人壽保險類的第一名，國泰人壽總經理劉上旗（圖右）親自出席領獎，左為遠見、天下文化事業群創辦人高希均。圖/國泰提供
分享

國泰世華華銀國泰人壽

相關新聞

安聯人壽業務大軍突破4,000人 業界成長率冠軍

2019-12-02 15:24

永豐連六年贊助簡單生活節挺創業 信義101聖誕氣氛登場

2019-12-02 14:58

金融科技展 國泰打造航空站陪你旅行

2019-12-02 14:24

富邦財經趨勢論壇 謝宜芬：3招打敗零利率

2019-12-02 13:07

強強聯手 元大證券攜手交通大學培育AI人才

2019-12-02 13:04

網購防詐騙 資安業者提3招降低風險

2019-12-02 11:54

遠東銀入選永續、治理、高薪、就業等四大指數成份股

2019-12-02 10:59

Fed降息、四利基加持 擔保優高收迎長多　

2019-12-02 10:16

蔡英文肯定區塊鏈加速數位轉型 幣託保持台灣技術實力

2019-12-02 09:28

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

合庫銀 推台中科大認同卡

2019-12-01 23:26

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

金融科技展 國泰金秀旅遊金融服務

2019-12-01 23:25

企業永續獎 國泰金拿下12座

2019-12-01 23:25

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

台灣企業永續獎 國泰金控獲12大獎肯定

2019-12-01 13:54
看更多

熱門文章

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

中鋼百人團隊高效率 650天超速蓋出水下基礎廠

2019-12-02 14:56

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

該怎麼領最有利？搞懂勞保減額年金

2019-12-02 14:37

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

史上最激烈豪華車龍頭之爭 LEXUS、BENZ較勁

2019-12-02 14:08

韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

2019-12-02 13:23

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

壽險業務大軍出走去哪裡？都到這個地方了

2019-12-02 15:58

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

11月PMI傳來好消息 指數54.9攀15個月高點

2019-12-02 11:33

被動元件迎春燕 外資看旺國巨、奇力新

2019-12-02 14:24

台積電供應鏈論壇熱灶 家登鳴炮

2019-12-02 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top