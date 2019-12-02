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安聯人壽業務大軍突破4,000人 業界成長率冠軍

2019-12-02 15:24經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽今天(2日)宣布，其業務大軍人數昨(1)日正式突破4,000人至4,006人，創下歷史新高紀錄，預計今年底將增至4,100人左右。

安聯人壽表示，今年10月底止，其業務菁英人數破3,800人，較去年同期大幅成長逾23%，前十月增加之業務菁英團隊近600人，不僅占業界登錄淨增加人數近24%，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司

安聯人壽12月21日將啟動「2019榮耀旺年會暨增員活動」，邀請多位巨星演唱，力拚2020年5,000名業務大軍的增員目標邁進。

壽險公會統計，2019年壽險公司業務員登錄淨增加人數，累計直至9月底才負轉正，截至10月底，壽險業務員公會登錄人數為222,752人，較2018年12月底淨增加人數僅增加2,348人。

台灣是安聯集團極重視的主要壽險市場之一，同時也是亞太區最大的壽險市場之一，自1995年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，在業務面屢有斬獲。

台灣安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽的強勁業務績效，除歸功於優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展的數位服務生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位管理及招募工具，不僅大幅提升業務菁英的業務能力，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。

在「全面發展數位化」的營運策略下，安聯一方面希望能協助旗下業務員在Fintech 浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代贏得成功先機；另一方面，也希望數位發展的布局，能讓更多年輕族群感受到安聯人壽的「活力」而加入。

安聯人壽業務長楊國基指出，安聯人壽除透過創新管道招募人才之外，更積極發展新人培育之留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20%之年度目標邁進。

2019年在業務團隊擴增的部分平均每個月都有穩定的成長，業務員登錄淨增加人數近600人不僅為業界第二名，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司。

楊國基說，「一切成功的表現均來自我們增員及組織發展策略得宜」；展望未來，安聯也將以無比的衝勁向前飛躍成長，挑戰2020年業務人數突破5,000人之年度目標。

安聯將於12月21日舉辦「2019榮耀旺年會暨增員活動」，此活動亦結合公益元素，號召業務同仁及增員對象捐贈發票予天主教失智老人基金會。

楊國基表示，安聯一向採取多元化的招募計劃，這次透過盛世巨星演唱會的形式，更希望認同安聯或想進一步認識此一最有競爭力之團隊、且成長最快速之公司的朋友們，共同來追尋可能是人生唯一可一展凌雲壯志的圓夢機會。

安聯人壽總經理林順才(左)、業務長楊國基(右)，雙雙用手掌比出「5」的數字，宣示...
安聯人壽總經理林順才(左)、業務長楊國基(右)，雙雙用手掌比出「5」的數字，宣示明年業務大軍要上衝5,000人。記者陳怡慈/攝影
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