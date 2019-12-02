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台新銀行名人慈善高球聯誼賽 財管戶響應捐善款

2019-12-02 15:20經濟日報 陳怡慈/即時報導

台新銀行今天表示，第八屆「台新銀行名人慈善高球聯誼賽」本(12)月1日在美麗華球場進行比賽，台新銀行邀請到多位高球好手參與，包括該行長期贊助的曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎，以及泰國冠軍女將Tiranan Yoopan、中國女子巡迴賽選手Sarinee Thitiratanakorn等。

這些高球名與受邀台新銀行財富管理客戶共同進行一場慈善聯誼賽，累計八屆聯誼賽活動共捐款逾新台幣1,600萬元善款予台新銀行公益慈善基金會，台新金控總經理林維俊表示，這些善款是讓「愛的力量」得以綿延的強有力後盾。

林維俊在活動致詞時感謝客戶一路以來的支持，讓台新整體營運持續向上，特別是很多老朋友齊聚在球場上，在球敘同時兼做愛心，這是非常有意義也令人感動的事情。

林維俊表示，台新自2011年開始舉辦「名人慈善高球聯誼賽」，就是希望串連客戶與台新贊助的高球選手，共同參與慈善推動社會的善循環。林維俊強調台新銀行財富管理以客戶需求為出發點，提供最貼心、便捷的服務，用心的專業服務持續獲得國內、外多項大獎肯定。

曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎等台新銀行長期支持的高球選手都參與本屆的慈善聯誼賽，這些選手過去參與國際重要賽事都有亮眼的成績表現，其中如蔡佩穎在今年日巡次級賽ECC女子高球錦標賽就拿下冠軍，也在台灣女子高球公開賽、Twin Fields Ladies Tournament(雙田女子賽)及Sky Ladies Abc Cup(天空女子賽)等重要比賽贏得后座，她在分享賽事榮耀時，特別表達對台新銀行長期支持的感謝。

台新銀行第八屆「台新銀行名人慈善高球聯誼賽」，邀請多位來自國內外的高球好手與台新...
台新銀行第八屆「台新銀行名人慈善高球聯誼賽」，邀請多位來自國內外的高球好手與台新銀行財富管理客戶進行慈善聯誼賽，並將慈善捐款贈予台新銀行公益慈善基金會。台新銀行/提供
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台新金控聯誼蔡佩穎

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