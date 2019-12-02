台新銀行名人慈善高球聯誼賽 財管戶響應捐善款

台新銀行今天表示，第八屆「台新銀行名人慈善高球聯誼賽」本(12)月1日在美麗華球場進行比賽，台新銀行邀請到多位高球好手參與，包括該行長期贊助的曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎，以及泰國冠軍女將Tiranan Yoopan、中國女子巡迴賽選手Sarinee Thitiratanakorn等。

這些高球名與受邀台新銀行財富管理客戶共同進行一場慈善聯誼賽，累計八屆聯誼賽活動共捐款逾新台幣1,600萬元善款予台新銀行公益慈善基金會，台新金控總經理林維俊表示，這些善款是讓「愛的力量」得以綿延的強有力後盾。

林維俊在活動致詞時感謝客戶一路以來的支持，讓台新整體營運持續向上，特別是很多老朋友齊聚在球場上，在球敘同時兼做愛心，這是非常有意義也令人感動的事情。

林維俊表示，台新自2011年開始舉辦「名人慈善高球聯誼賽」，就是希望串連客戶與台新贊助的高球選手，共同參與慈善推動社會的善循環。林維俊強調台新銀行財富管理以客戶需求為出發點，提供最貼心、便捷的服務，用心的專業服務持續獲得國內、外多項大獎肯定。