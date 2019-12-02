網路購物興起 專家教你三招防詐騙

2019-12-02 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



根據經濟部公布的產業經濟統計指出，台灣電子購物業2019年上半年營業額為970億元，創下歷年新高紀錄。而在電子購物業中，以網路購物佔比最大，顯示國人消費習慣逐漸轉移至網路購物。伴隨網路購物興起與消費習慣轉變，消費者動動手指即可透過網路購物商城、社群平台購買商品，今年更伴隨著發放純網銀執照的政策，未來消費者在網路購物的消費習慣必然會持續上升。相對地，駭客也看準網路購物這股風潮，利用各種以假亂真的詐騙手段，欺騙消費者的個資與金錢。

趨勢科技以近期常見的網路釣魚詐騙手法為例，像是駭客時常利用知名品牌打造出山寨版粉絲專頁或一頁式網站，同時搭配抽獎、限時特賣等活動吸引消費者目光，誘使消費者點擊惡意網址。除此之外，詐騙簡訊也是近期流行的網路詐騙手法之一，像是「快遞已發，請查收」的宅配簡訊，在簡訊內容中附上惡意網址讓消費者點擊，或是誘騙消費者照著簡訊步驟輸入個資帳密等，都是常見的詐騙型態，消費者一不小心就可能上鉤。

為了降低受騙風險，趨勢科技提醒喜歡網路購物的消費者，平時除了養成習慣不點擊任何來路不明的網址，也不要任意在非官方網站下載App。若是消費者已經不小心接觸相關的詐騙資訊時，趨勢科技也針對不同動作的消費者，提出三種網路購物防詐策略，幫助消費者將詐騙風險降到最低。

首先：針對不小心點擊不明網址的消費者，趨勢科技建議不輕易輸入個人資訊並立即關閉網頁。若該網址為一頁式購物網站，在購物下單前，消費者除需檢查網址是否含有「HTTPS」的安全憑證，更需上網搜尋此購物網站的評價，不輕易在一頁式購物網站下單。

網路購物防詐策略二：更改帳號密碼防盜用。若是消費者已在釣魚網站中輸入帳密，趨勢科技提醒消費者迅速更改在真實購物平台的個人資料與帳密，防止個資被駭客進一步盜用。

網路購物防詐策略三：扣款立即停用信用卡。如果是已被扣款的消費者，趨勢科技提醒消費者立即通知信用卡公司，迅速辦理停用的流程。並記得立刻關閉行動支付的NFC功能，防止駭客從網絡駭進系統繼續盜刷。

而網購詐騙除了可能導致3C裝置中毒外，手機綁定行動支付的消費者更需要特別注意，駭客可能透過惡意程式，在遠端透過行動支付自動扣款，產生實際的金額損失 !