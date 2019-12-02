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永豐連六年贊助簡單生活節挺創業 信義101聖誕氣氛登場

2019-12-02 14:58經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

永豐銀行贊助簡單生活節（Simple Life）邁入第6年，自11月30日至12月8日於臺北101水舞廣場舉辦，邀請全民自由參加。永豐銀行總經理莊銘福表示，今（2019）年簡單生活節以「2019 Simple Urban+」為主軸，結合城市、生活、創意及對未來的期望，展現青年多元與包容的風貌；永豐銀行致力以科技為青年架構便利、安全的金融平台，藉以鼓勵青年專心開拓、全力創作並創業圓夢，因此，永豐銀行今年於全場導入包括「QR Pay多元支付」、「大戶DAWHO」新世代數位帳戶及「永豐ibrAin」智能理財等服務，並結合通訊應用社群平台，與青年朋友一同感受簡單生活。

為協助青年一圓創業夢想，永豐銀行於「2019簡單生活節」現場協力約100家青年創作攤商使用QR Pay多元支付平台，攤商只需一張QR Code，讓客戶掃瞄後直接以各家銀行信用卡、Apple Pay或Google Pay付款，客戶端免下載或安裝應用程式即可購物，店家也會立刻收到核帳簡訊，免去現金交易保管或清點的作業。

永豐銀行指出，自去（2018）年推出QR Pay以來，已與臺北南門市場、光復市場、臺北魚市、臺北花市、臺北農產、新北果菜市場及西寧市場等合作，涵蓋民生等各項需求，顯見簡單、便利、零現金的支付服務深受喜愛，也可望為青年世代提供最簡便的金融應用。

除支援青年創作攤商的QR Pay外，永豐銀行在現場設置「大戶DAWHO」新世代數位帳戶、「ibrAin智慧理財」與LINE官方帳號主題體驗區，讓民眾體驗簡單金融生活的便利。

永豐銀行表示，民眾透過行動裝置即可成為永豐銀行的LINE官方帳號好友，若完成實名綁定還可獲好禮雙重送；「永豐ibrAin」智能理財則提供體驗試算，從旅遊、創業、購屋到退休的資金需求，都能e指搞定，現場體驗完成即贈限量環保咖啡杯套；於「大戶DAWHO」新世代數位帳戶體驗區拍照並PO文至個人FB帳號分享予好友，即可抽Apple AirPods-PRO或等值商品、峴港來回機票優惠折扣碼與Line Points 50點等！

永豐銀行贊助簡單生活節（Simple Life）信義區101旁水舞廣場登場，首周...
永豐銀行贊助簡單生活節（Simple Life）信義區101旁水舞廣場登場，首周周末人潮洶湧。記者楊筱筠/攝影
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永豐銀行用文青布置風格貼近民眾，宣傳數位帳戶「大戶DAWHO」，吸引民眾打卡上傳...
永豐銀行用文青布置風格貼近民眾，宣傳數位帳戶「大戶DAWHO」，吸引民眾打卡上傳口碑宣傳。記者楊筱筠/攝影
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永豐銀行贊助簡單生活節（Simple Life）邁入第6年，自11月30日至12...
永豐銀行贊助簡單生活節（Simple Life）邁入第6年，自11月30日至12月8日於臺北101水舞廣場舉辦。記者楊筱筠/攝影
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