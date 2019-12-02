親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

高以翔回家了！陳偉霆目睹憾事沈默多天首發文

富邦財經趨勢論壇 謝宜芬：3招打敗零利率

2019-12-02 13:07經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

富邦財經趨勢論壇今（2）日起跑，台北富邦銀行協理謝宜芬表示，透過增強核心品質、多元分散投資、投資實質資產三種策略互相搭配，將可在零（負）利率時代中獲取穩健收益。

謝宜芬表示，面對低利環境和市場波動，首要之務為「增強核心資產品質」。由於核心資產為市場波動時守護資產的重要部位，除了保值，也需考量是否能持續創造穩定收益。

根據S&P Financial Services LLC的統計，1981年至2018年間，投資級債券違約率都在0.5%以下，以目前而言，投資等級美元公司債券仍有3%的到期殖利率，兼具價值與收益，是因應市場波動最佳的資產核心配置。

第二項資產配置策略為「多元分散投資」。根據投資研究機構的調查，全球股市、全球債券的資產相關係數為負，全球債券、黃金的資產相關係數亦為負數，投資人若同時配置股、債、黃金和REITs這四項類別的商品，手中的資產就不至於出現齊漲齊跌的現象，有助分散風險。

面對市場的不安定，如何進一步打敗低利率享有穩健收益，謝宜芬強調，第三項資產配置策略是藉由投資黃金、房地產、基礎建設等「投資實質資產」類別的共同基金，賺取穩定可靠的利息。以黃金來說，由於黃金現貨的流動性較差，投資人可選擇連結現貨價格的ETF，投資人可選擇連結現貨的ETF，以開採黃金的礦業公司組成的ETF、共同基金，或連結金價看多型的保本型結構商品切入。

另一項選擇是透過「啞鈴式」債券投資組合來創造收益，分散風險。投資人可視自身資金需求，配置短期、長期債券各一半，長天期債券以信評佳，有穩定現金流的企業為首選，具有收益率高和在降息趨勢下有機會創造資本利得的優點；短天期債券信評

略低於長天期，但建議仍需以投資級為主，具備波動性低和流動性佳的好處。不同天期的債券組合如同「啞鈴」般平衡資產，能夠分散風險同時增強收益。

債券台北富邦銀行ETF

相關新聞

強強聯手 元大證券攜手交通大學培育AI人才

2019-12-02 13:04

網購防詐騙 資安業者提3招降低風險

2019-12-02 11:54

遠東銀入選永續、治理、高薪、就業等四大指數成份股

2019-12-02 10:59

Fed降息、四利基加持 擔保優高收迎長多　

2019-12-02 10:16

蔡英文肯定區塊鏈加速數位轉型 幣託保持台灣技術實力

2019-12-02 09:28

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

合庫銀 推台中科大認同卡

2019-12-01 23:26

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

金融科技展 國泰金秀旅遊金融服務

2019-12-01 23:25

企業永續獎 國泰金拿下12座

2019-12-01 23:25

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

台灣企業永續獎 國泰金控獲12大獎肯定

2019-12-01 13:54

房貸、車貸喘不過氣？避免卡奴人生 這5家銀行利率最低

2019-12-01 11:00

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

汽車零組件降稅卡關 七大車廠號召上街頭

2019-12-01 17:09

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

韓面板廠關廠效應 專家：台廠可望擺脫虧損

2019-12-02 13:23

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17

離岸風電明年躉購費率估降7% 經部年底前公告

2019-12-01 16:32

電動機車火熱 Gogoro 11月份掛牌再創新記錄

2019-12-02 12:19

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25

Big City周年慶報捷 首四日業績年增8%

2019-12-01 18:29

蔡英文肯定區塊鏈加速數位轉型 幣託保持台灣技術實力

2019-12-02 09:28

營業額、招商績效創新高 中科：營業額明年挑戰8000億

2019-12-02 11:54

金融科技展 國泰金秀旅遊金融服務

2019-12-01 23:25

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top