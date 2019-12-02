富邦財經趨勢論壇 謝宜芬：3招打敗零利率

2019-12-02 13:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



富邦財經趨勢論壇今（2）日起跑，台北富邦銀行協理謝宜芬表示，透過增強核心品質、多元分散投資、投資實質資產三種策略互相搭配，將可在零（負）利率時代中獲取穩健收益。

謝宜芬表示，面對低利環境和市場波動，首要之務為「增強核心資產品質」。由於核心資產為市場波動時守護資產的重要部位，除了保值，也需考量是否能持續創造穩定收益。

根據S&P Financial Services LLC的統計，1981年至2018年間，投資級債券違約率都在0.5%以下，以目前而言，投資等級美元公司債券仍有3%的到期殖利率，兼具價值與收益，是因應市場波動最佳的資產核心配置。

第二項資產配置策略為「多元分散投資」。根據投資研究機構的調查，全球股市、全球債券的資產相關係數為負，全球債券、黃金的資產相關係數亦為負數，投資人若同時配置股、債、黃金和REITs這四項類別的商品，手中的資產就不至於出現齊漲齊跌的現象，有助分散風險。

面對市場的不安定，如何進一步打敗低利率享有穩健收益，謝宜芬強調，第三項資產配置策略是藉由投資黃金、房地產、基礎建設等「投資實質資產」類別的共同基金，賺取穩定可靠的利息。以黃金來說，由於黃金現貨的流動性較差，投資人可選擇連結現貨價格的ETF，投資人可選擇連結現貨的ETF，以開採黃金的礦業公司組成的ETF、共同基金，或連結金價看多型的保本型結構商品切入。

另一項選擇是透過「啞鈴式」債券投資組合來創造收益，分散風險。投資人可視自身資金需求，配置短期、長期債券各一半，長天期債券以信評佳，有穩定現金流的企業為首選，具有收益率高和在降息趨勢下有機會創造資本利得的優點；短天期債券信評

略低於長天期，但建議仍需以投資級為主，具備波動性低和流動性佳的好處。不同天期的債券組合如同「啞鈴」般平衡資產，能夠分散風險同時增強收益。