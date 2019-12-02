強強聯手 元大證券攜手交通大學培育AI人才

2019-12-02 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



元大證券與交通大學合作多年，近日再度宣布與交通大學攜手推動金融科技創新產學合作計畫，持續深化「元大金融講堂」課程、「企業專題實習」及「產學小聯盟-金融科技創新產學聯盟」的合作模式，落實財金教育與實務兼具目標，更透過全新專題研究合作方式，藉由汲取雙方優勢的深度合作，為金融科技的創新方案發掘更多的可能。

元大證券長期努力深耕金融科技領域，於2018年9月推出的「AI智能選股APP-投資先生」作為業界創新選股、下單平台，今年來已囊括《金彝獎》傑出金融創新獎、《財訊》金融獎「最佳FinTech創新應用證券類金質獎」以及《國家品牌玉山獎》「最佳產品獎：AI智能選股APP-投資先生」全國首獎等多項大獎。

這次持續與資訊技術見長的交通大學攜手合作，不啻是產業與學界的一時之選，尤其「元大金融講堂」，邀集元大證券及元大投信的資深主管共同為同學授課，讓師生了解最新產業局勢，以及業界實務經驗，多年來的強強聯手，已經為打造台灣優異數位金融人才庫，奠定厚實的實力。

透過參與由科技部推動、交大FinTech中心成立的「產學小聯盟-金融科技創新產學聯盟」計畫，元大證券與多家金融、科技相關企業一同建構產學溝通橋梁，計畫主持人黃思皓教授表示：「交大FinTech中心近年來發展多項區塊鏈及人工智慧核心技術，包括去中心化交易所智能合約、以知識圖譜嵌入進行可解釋推薦、基於強化式學習之機器人理財等，結合先進的深度學習模型與金融數據發展金融科技前瞻技術」。透過先進資通訊科技的導入，推動證券業嘗試創新AI應用、協助台灣金融產業升級。

元大證券與交通大學的傾力合作，不只幫助學生找到職業新藍海，更為台灣金融科技人才庫奠定堅實的基礎，藉由將學術理論配合實務需求，激盪出不一樣的火花，發揮產、學、研優勢綜效，透過將研究成果推廣到實務金融產業，研發創新科技技術讓金融服務變得更有效率，除了增加台灣金融產業與全球競爭的優勢，並持續帶給廣大金融消費者，更加有溫度的服務。