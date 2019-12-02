凱基證券玩「權」放送 有多重中獎機會

2019-12-02 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



股市強強滾！今（2019）年3月推出的「富櫃200指數」，推出之後表現突出，截至10月31日該指數今年以來的報酬率高達20.21%，大幅超越上市大盤指數的16.77%及櫃買大盤指數的16.75%。

凱基證券表示，正推出「玩權放送」權證交易活動，活動期間任一交易日，透過凱基證券帳戶買進凱基權證滿１萬元，即可獲得多重中獎機會！凱基證券表示，投資人現正可利用權證本小利多的特性，謹守適度且正確的操作原則，就有機會為自己賺進更多年終獎金。

凱基證券因應投資人的期待，積極推出連結大盤指數、富櫃200指數及各種ETF的權證，投資人可透過權證的槓桿特性，放大自己對行情的判斷。凱基證券表示，權證是短期槓桿工具，相當適合資金不多、夢想很大的年輕族群，因為投資權證所需資金少，只要掌握正確方法順勢操作，就有機會讓小錢變大錢。

凱基證券提醒投資人，權證具有到期日，是短期的槓桿投資工具，投資人應在股價即將開始波動時再出手，以免損失時間價值；如果投資人偏好較為線性的牛熊證商品，也務必留意上(下)限價格的位置，避免觸價提前到期，無法繼續參與行情變化。

凱基證券11月11日推出「玩權放送」權證交易活動後，獲得強大迴響，第1梯次的5支iPhone 11 Pro已於日前抽出，目前正緊鑼密鼓進入第2梯次。為期8周的活動將送出20支iPhone給幸運的凱基證券客戶；除此之外，4個梯次的投資人皆可再參與最終加碼抽發財金的活動，凱基證券將於活動最終加碼再抽現金168,888元、萬元發財金及LINE POINTS等多項好禮。