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網購防詐騙 資安業者提3招降低風險

2019-12-02 11:54中央社 台北2日電

國人網路購物營業額創新高，資安大廠趨勢科技表示，若消費者已經不小心接觸詐騙資訊，可透過3種網路購物防詐策略，幫助消費者將詐騙風險降到最低。

根據經濟部公布的產業經濟統計顯示，台灣電子購物業2019年上半年營業額達新台幣970億元，創下歷年新高紀錄。在電子購物業中，網路購物占比最大，顯示國人消費習慣逐漸轉移至網路購物。

趨勢科技以近期常見的網路釣魚詐騙手法為例，像是駭客時常利用知名品牌打造出山寨版粉絲專頁或一頁式網站，同時搭配抽獎、限時特賣等活動吸引消費者目光，誘使消費者點擊惡意網址。

此外，趨勢科技發現詐騙簡訊也是近期流行的網路詐騙手法之一，像是「快遞已發，請查收」的宅配簡訊，在簡訊內容中附上惡意網址讓消費者點擊，或是誘騙消費者照著簡訊步驟輸入個資帳密等，都是常見的詐騙型態。

為了降低受騙風險，趨勢科技提醒喜歡網路購物的消費者，平時除了養成習慣不點擊任何來路不明的網址，也不要任意在非官方網站下載App，並提出3種網路購物防詐策略。

第一，下單前檢查網址，不輕易輸入個人資訊。針對不小心點擊不明網址的消費者，趨勢科技建議不輕易輸入個人資訊並立即關閉網頁。若該網址為一頁式購物網站，在購物下單前，消費者除需檢查網址是否含有HTTPS的安全憑證，更需上網搜尋此購物網站的評價，不輕易在一頁式購物網站下單。

第二，更改帳號密碼防盜用。若是消費者已在釣魚網站中輸入帳號密碼，趨勢科技提醒消費者迅速更改在真實購物平台的個人資料與帳號密碼，防止個資被駭客進一步盜用。

第三，扣款立即停用信用卡。如果已被扣款，趨勢科技提醒消費者立即通知信用卡公司，迅速辦理停用流程，並記得立刻關閉行動支付的NFC（近場通訊）功能，防止駭客從網絡駭進系統繼續盜刷。

趨勢科技詐騙網路購物

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