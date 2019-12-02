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網購防詐騙 趨勢科技提出三種「防詐策略」

2019-12-02 11:25經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

根據經濟部公布的產業經濟統計指出，台灣電子購物業今年上半年營業額970億元，創下歷年新高紀錄。而在電子購物業中，以「網路購物」占比最大，顯示國人消費習慣逐漸轉移。

伴隨網路購物興起與消費習慣轉變，消費者動動手指即可透過網路購物商城、社群平台購買商品，今年更伴隨著發放純網銀執照的政策，未來消費者在網路購物的消費習慣必然會持續上升。相對地，駭客也看準網路購物這股風潮，利用各種以假亂真的詐騙手段，欺騙消費者的個資與金錢 !。

趨勢科技以近期常見的網路釣魚詐騙手法為例，像是駭客時常利用知名品牌打造出山寨版粉絲專頁或一頁式網站，同時搭配抽獎、限時特賣等活動吸引消費者目光，誘使消費者點擊惡意網址。此外，詐騙簡訊也是近期流行的網路詐騙手法之一，在簡訊內容中附上惡意網址讓消費者點擊，或是誘騙消費者照著簡訊步驟輸入個資帳密等，都是常見的詐騙型態。

為了降低受騙風險，趨勢科技提醒喜歡網路購物的消費者，平時除了養成習慣不點擊任何來路不明的網址，也不要任意在非官方網站下載App。若是消費者已經不小心接觸相關的詐騙資訊時，趨勢科技也針對不同動作的消費者，提出三種網路購物防詐策略，幫助消費者將詐騙風險降到最低。

第一，下單前檢查網址、不輕易輸入個人資訊。趨勢表示，針對不小心點擊不明網址的消費者，建議不輕易輸入個人資訊並立即關閉網頁。若該網址為一頁式購物網站，在購物下單前，消費者除需檢查網址是否含有「HTTPS」的安全憑證，更需上網搜尋此購物網站的評價，不輕易在一頁式購物網站下單。

其次，更改帳號密碼防盜用。趨勢表示，若是消費者已在釣魚網站中輸入帳密，趨勢科技提醒消費者迅速更改在真實購物平台的個人資料與帳密，防止個資被駭客進一步盜用。

最後，扣款立即停用信用卡。如果是已被扣款的消費者，趨勢提醒，消費者應立即通知信用卡公司，迅速辦理停用的流程。並記得立刻關閉行動支付的NFC功能，防止駭客從網絡駭進系統繼續盜刷。

網購詐騙除了可能導致3C裝置中毒外，手機綁定行動支付的消費者更需要特別注意，駭客可能透過惡意程式，在遠端透過行動支付自動扣款，產生實際的金額損失。

預防總是勝於治療，趨勢推薦消費者運用防毒軟體工具，可以輕鬆、快速辨別最新詐騙，讓網路購物也能安心守住荷包。趨勢科技建議消費者，可以安裝AI智能防毒軟體PC-cillin 2020雲端版，運用AI人工智慧搭配多層式防護技術，有效偵測惡意網址及威脅。

此外，PC-cillin今年再度榮獲AV-TEST防禦力與效能的頂尖產品認證，搭載智能防毒、防範詐騙、安心網購、輕快無擾等獨家更新功能，不怕駭客新型態的惡意攔截與攻擊。 近期台北資訊月將於12月4日至12月8日於台北世貿一館展出，趨勢也祭出PC-cillin 2020雲端版超值優惠方案，替消費者網路購物安全把關荷包。

趨勢科技PC-cillin 2020安心Pay功能可以防範網路詐騙，讓消費者安心...
趨勢科技PC-cillin 2020安心Pay功能可以防範網路詐騙，讓消費者安心網購。圖／趨勢提供
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詐騙網路購物駭客

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