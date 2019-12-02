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Fed降息、四利基加持 擔保優高收迎長多　

2019-12-02 10:16經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

近期中美貿易戰反覆，加上經濟走勢趨緩，全球金融市場震盪加大，台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢表示，在中美貿易戰紛擾下，市場對Fed明年降息的預期再次提升，根據歷史經驗，Fed降息期間，將為優先擔保高收益債迎來長多行情，另一方面，優高收擁有四利基加持，目前正是絕佳布局時機。

尹晟龢指出，目前整體大環境的發展，有利於優先擔保高收債的表現，四大利基包括：一、利率風險低：聯準會轉向鴿派，今年已降息三次，市場預期明年底前再降息1碼機會濃厚，利債券價格上升；二、基本面穩健：企業獲利與償債能力改善；三、穆迪預期2019之違約率仍維持在低位；四、擔保高收益債券之夏普值與抗跌能力均優於一般高收益債。

尹晟龢表示，根據統計，自2000年以來，毎當Fed降息引導美國十年期公債殖利率下行期間，除了2008年金融海嘯例外情形外，美林美銀有擔保高收益債指數皆是上漲格局，最大波段反彈幅度甚至可達2成。

另據穆迪的研究報告，自1987年至2018年30年的資料研究，優先順位資產抵押債若遇到違約時，其平均債務回收率達62.3%，但是不具擔保品的優先順位債則是47.9%，若是次級債券更僅有23%，顯示優先順位資產抵押債經歷幾次景氣循環的萃練，其資產防護力遠高於其他的券種。

降息債券Fed

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