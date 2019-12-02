蔡英文肯定區塊鏈加速數位轉型 幣託保持台灣技術實力

2019-12-02 09:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



2019台北金融科技展日前落幕，總統蔡英文於開幕致詞時，特別點名「區塊鏈」技術有利於推動數位轉型。幣託樂見政府重視區塊鏈技術與效益，將持續投入區塊鏈技術研發與開放式區塊鏈平台的布建。

蔡英文致詞時表示，美中關係緊張與國際情勢的變化，為台灣金融與金融科技帶來機運與挑戰，政府將促成金融科技為產業帶來發展，要做產業的推手及助手，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，並力促行動支付、純網銀、區塊鏈跟得上時代腳步。

幣託今年11月一連參與兩場金融科技盛會，包含新加坡金融科技嘉年華與台北金融科技展，透過大型展覽爭取業務合作，以及推廣虛擬通貨交易所服務。幣託表示，甫推出的幣託債權認購平台（BitoDebt）獲一致好評，讚賞幣託為用戶提供低風險的穩定商品，有助於用戶進行財富管理，幣託將維持為市場提供好商品的理念，持續向前邁進。

除參展外，幣託也參與創新技術論壇演講，幣託技術長林書維針對臉書（FB）專案Libra專案以及中國進行人民幣數位化，探討區塊鏈與加密貨幣國際趨勢，點出Libra因傷害各國鑄幣權，與影響美國貨幣政策因此飽受打壓。而中國則抓緊機會投入數位人民幣計畫，且早於2017年即進行研究，據悉，目前已完成境內商業銀行間數位人民幣的清算。