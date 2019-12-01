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小資存股術、一句話投保 金融科技展國泰金爆人潮

2019-12-01 12:31經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

一連兩日在世貿一館的2019台北金融科技展圓滿落幕，國泰今年主打場景金融服務「國泰金陪您去旅行」，讓數位原生族群能在熟悉的使用軟體就能輕鬆完成金融服務，包括國泰世華數位品牌KOKO的KOPlay酷玩險，可以輕鬆完成旅平險投保、Free’s貸輕鬆完成申辦。

國泰人壽的智能客服阿發只要3分鐘、3步驟就能完成旅平險投保；國泰產險運用Line創造數位服務平台，輕鬆搞定理賠、車險保單健檢；國泰證券則運用App讓年輕族只需要1,000元，就能投資，善用定期定額也能開啟投資。

今年的展區，跳脫過去的國泰綠色，以國泰數位銀行KOKO的桃紅色，做為展場主視覺，讓許多參展民眾有耳目一新的感受，第二天的展場活動，國泰金控也安排了許多有趣的環節，像是國泰證券副總黃凱琳分享小資族定期定額存股術，只要1,000元就能存股，存股標的包括47檔台股個股及12檔 ETF，小資族也能輕鬆籌備旅遊基金。

國泰人壽副總范千惠也來到國壽阿發攤位，介紹一句話投保旅平險，范千惠表示，國泰人壽智能客服阿發，上線一年多以來，滿意度超過九成，透過智能客服一句話投保旅平險，更是業界首創。

兩天展期國泰金控的攤位有破千人次到訪，網路抽獎活動也有近千人響應，兩天的活動內容，國泰金控也精心安排的網紅寧寧及展場show girl打扮成空姐，於登機櫃檯和民眾互動，國泰證券、國泰人壽、國泰產險、國泰世華數位品牌KOKO，也都有安排有獎徵答互動遊戲，炒熱現場氣氛。

現場還有多項體驗好禮大放送，像是2020年日誌本、行李吊牌、阿發集線器、萬用貼、便當袋等好禮，一位參展的民眾王小姐就表示，今年國泰金控的攤位跟往年很不一樣，非常有創意，讓人留下深刻回憶。

國泰人壽副總范千惠（中）展示台北金融科技展的金融區亮點「智能客服阿發一句話投保旅...
國泰人壽副總范千惠（中）展示台北金融科技展的金融區亮點「智能客服阿發一句話投保旅平險」。圖／國泰金提供
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2019台北金融科技展，國泰金控的展區人潮擠爆。圖／國泰金提供
2019台北金融科技展，國泰金控的展區人潮擠爆。圖／國泰金提供
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國泰證券副總黃凱琳在台北金融科技展介紹國泰證券「小資族定期定額存股術」。圖／國泰...
國泰證券副總黃凱琳在台北金融科技展介紹國泰證券「小資族定期定額存股術」。圖／國泰金提供
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國泰金控國泰人壽旅平險

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