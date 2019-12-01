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打造16米高互動型耶誕樹 台新金控耶誕祭12月6日點燈

2019-12-01 12:29經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

耶誕節腳步近了，總部設於台北市仁愛圓環邊的台新金控，正緊鑼密鼓的在進行今年的耶誕裝飾佈置工程，並預計在12月6日下午5點進行耶誕樹點燈儀式，啟動今年的「台新金控耶誕祭」活動。

台新金總經理林維俊表示，台新金控今年的耶誕樹走數位風，透過台新銀行「卡得利CARDaily」APP的活動頁面，民眾可與聖誕樹互動，選定自己喜歡的設計樣式即可向親友表達祝福，甚至表達愛意進行求婚。

台新金控自2013年起每年都會在台北市仁愛圓環旁的總部大樓進行耶誕裝飾並舉辦點燈活動，今年已邁入第七年。過去每年不同的主題設計都吸引很多民眾前往打卡、拍照，已成為台北市具話題性的重要耶誕裝飾場景之一。

今年台新金控首度採全區燈飾方式營造華麗耶誕場景，首座16米高的互動型耶誕樹加入數位科技元素，讓逾萬顆LED燈泡可隨著不同的主題展現不同的色彩變化，民眾僅須透過手機在「卡得利CARDaily」App操作，就能啟動自己選定的耶誕樹燈飾動態模式，藉由互動聖誕樹多款設計，台新金控要讓總部大樓化身為提供民眾勇敢傳達祝福與愛的幸福場域。

今年「台新金控耶誕祭」活動，台新金控也邀請位於仁愛圓環週遭的知名商家共襄盛舉，藉此希望促成仁愛圓環商圈更加活絡，包含全家便利商店、PAUL、N.Y.BAGELS、gonna、雅室牛排、Roots café等六品牌都參與今年的活動。

由於今年台新金控在耶誕佈置現場打造了三座巨大的禮物盒，全家便利商店等六品牌也都在禮物盒中精心為民眾準備了專屬的優惠好禮，民眾可先到「台新金控耶誕祭」活動現場拍下美照並尋找優惠後，再到圓環周邊的相關餐廳享受美味餐點和香醇咖啡。

台新金控將在12月6日下午5點進行今年的耶誕樹點燈儀式，全家便利商店、PAUL、N.Y.BAGELS、gonna、雅室牛排、Roots café等六品牌從當日下午4點半到6點間也會在現場設置攤位，免費提供民眾限量咖啡、耶誕節限定麵包等各項特色點心。

台新金打造首座數位互動耶誕樹，將在12月6日下午5點舉行點燈儀式。圖／台新金提供
台新金打造首座數位互動耶誕樹，將在12月6日下午5點舉行點燈儀式。圖／台新金提供
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台新金控全家便利商店

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