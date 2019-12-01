台幣強勢 銀行推換匯優惠搶客

2019-12-01 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



新台幣近期走強，民眾除可趁機低接外幣，銀行也釋出換匯優惠吸睛，美元最優惠現鈔匯率減碼5分、日圓換匯可優惠到0.13分，對銀行而言，可吸收更多新戶及既有客戶黏著度外，對民眾而言則省下更多荷包。

銀行主管表示，由於新台幣對美元升破31關卡，在30.5元兌1美元盤整，是民眾兌換外幣相對便宜時間點，現在各家銀行提供換匯方式已不侷限臨櫃，網銀、外幣ATM都相當方便，同時若善用銀行提供結匯優惠，就可以換到更便宜的外幣現鈔。

細數目前市面較優惠的換匯方式，一銀、永豐銀、玉山銀及台銀都有提供相對優惠方案。一銀表示，不論民眾持有一銀或他行金融卡至該行外幣ATM都可享有兌換現鈔減碼優惠。

如持有一銀金融卡的客戶，享有美元現鈔匯率減碼5分、日圓減碼0.1分、港幣及人民幣減碼1分的優惠；持有他行金融卡的民眾，也提供美元現鈔減碼2.5分、日圓減碼0.05分、港幣減碼1分及人民幣減碼0.5分的優惠。

同樣是公股銀行的台灣銀行也有提供民眾透過網路結匯優惠方式，美元部分可優惠2分，其他幣別則是優惠千分之一。

永豐銀則於12月6日推出換匯優惠日，日圓換匯可享換匯價再便宜0.12分、美元便宜4分等優惠。不過民眾須同步實名綁定該行LINE官方帳號，並透過官方帳號完成匯率到價通知，並在換匯優惠日當天購買日圓、美元等指定外幣，單筆結購新台幣5,000元以上，並到分行提領完成，才可以享有換匯優惠。若是永豐銀數位銀行大戶帳戶客戶，還可額外獲得LINE Points 100點。

玉山銀則是於網路銀行、行動銀行提供線上換匯匯率優惠服務，民眾可依即期牌告享有15種幣別匯率優惠，如日圓優惠0.13分、美元優惠3.5分、歐元優惠1.3角、人民幣優惠2分。