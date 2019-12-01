死亡保障門檻調整 儲蓄險保費將至少漲5％

2019-12-01 00:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



金管會保險局與壽險公會研議傳統型人壽保險死亡保障門檻，預計最快本周二（3日）公布。據悉，保險局近期已拍板，被保險人30歲以前死亡保額至少須為保價金190%，到90歲前死亡保額不能低於保價金，預估明年7月上路。 金管會保險局與壽險公會研議傳統型人壽保險死亡保障門檻，預估明年7月上路。 本報系資料庫 分享 facebook

對民眾來說，明年儲蓄險短期內部報酬率（IRR）將下滑，加上明年元旦起責任準備金利率調降，明年儲蓄險保費至少漲5%以上。

為讓保險回歸保障本質，保險局5月召集全體壽險董事長開會，宣布將訂定傳統型人壽保險死亡保障門檻，確保民眾買到的儲蓄險保單含有死亡保障，而非大部分是理財成分。

保險局官員說，影響最大的是俗稱的儲蓄險，包含目前最受歡迎的利變型壽險；目前保險公司部分商品設計，生存還本導致儲蓄比重較高，訂定死亡保障門檻後保障比率將拉高，生存還本比重降低。

保險局最快周二公布傳統型人壽保險死亡保障門檻，也就是死亡保額對保價金或帳戶價值的比率。據悉，保險局近期已拍板，被保險人30歲以下，死亡保額至少要在保價金的190%，比率隨著被保險人年齡層增加逐降，71到90歲為102%，90歲以上才回到100%。換言之，被保險人一直到90歲之前，死亡保額都不可以低於保價金。

為避免出現保費懸崖，保險局初步規畫死亡保額門檻明年7月才實施。因為明年元旦起責任準備金利率調降，明年保費確定上漲2%到3%，若加上死亡保額門檻，明年儲蓄險保費至少漲5%以上，錯開上路時間可給業者緩衝時間，民眾明年下半年後新投保的儲蓄保單才會適用死亡保額新制。

錠嵂保經北五營業處襄理陳柏均表示，死亡保額比率提高讓保險業成本加重，保險公司要重新設計商品以符合金管會規定，保費才會調漲。從民眾角度看，儲蓄險不再像過去這麼吸引人，若想達到跟現在一樣的效果，要付出較多保費，或是更多時間。