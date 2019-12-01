親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

匯市最前線／台幣短線估區間震盪

2019-12-01 00:24經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

新台幣對美元上周升值0.4分，上周五（29日）收30.513元兌1美元，周漲幅0.013％。新台幣上周都在30.5元附近波動，外資雖調節台股，但月底出口商拋匯，兩相力道對作讓匯價區間盤整。

歐美進入感恩節、耶誕節假期，外資放假去，如果國際金融市場沒有新議題與發展，外匯交易員預期新台幣短線區間震盪機率高，本周會在30.45到30.55元間區間盤整。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
分享

新台幣外資

相關新聞

提前作好退休金三腳 退休好樂活

2019-11-30 21:02

卡費自動扣繳仍憂重複扣款？這些撇步你要知道

2019-11-30 19:52

監理沙盒新實驗今上線 北富銀推區塊鏈跨行轉帳

2019-11-30 16:45

中信善盡企業社會責任 獲國際肯定

2019-11-30 13:51

全球人壽總經理馬君碩稻穗精神 愈豐實愈謙卑

2019-11-30 01:36

科技加持 全球人壽服務再升級

2019-11-30 01:34

全球人壽 蛻變在地化大咖

2019-11-30 01:31

中信金 創新金融服務上秀

2019-11-30 01:16

台商回流效應 一銀明年放款將躍增

2019-11-30 01:15

三商壽 業務員人數將回升

2019-11-30 00:31

一銀今年投資收益衝百億

2019-11-30 00:30

財經觀點／投資未來 永續金融關鍵時刻

2019-11-30 00:20

LINE純網銀 拚當「全民銀行」

2019-11-30 00:15

LINE Bank大股東財務承諾 金管會關切

2019-11-30 00:12

顧立雄看金融科技展：19項創新應用吸睛

2019-11-30 00:10

資料落地 LINE Bank設反洗錢平台

2019-11-30 00:10

樂天純網銀趕進度 最快6月開業

2019-11-30 00:09

富邦創新金融大躍進 互動體驗驚奇秀

2019-11-29 23:42

台幣本月貶5.1分

2019-11-29 23:33

全球ESG金融商品成長 年輕世代接受度高

2019-11-29 23:08

各國寬鬆政策立場 支撐新興股市表現

2019-11-29 22:08

香港反送中衝擊 一銀：明年香港分行恐衰退

2019-11-29 20:20

北富銀奈米投每月吸二千人 已成全台規模最大

2019-11-29 18:48

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

台灣半導體大咖為什麼也「哈日」？台積電聯手東大、新唐買松下的背後佈局

2019-11-30 08:04

銷售一哥RAV4 逼死國產車？

2019-11-30 13:51

別被雇主A了！特休假、補休假沒休完 新制規定要這樣做

2019-11-30 10:46

已領勞保老年給付、勞退金 銀髮族重返職場可再領嗎？

2019-11-30 18:17

熱錢債轉股 外資最愛亞股報你知

2019-11-30 01:02

京華城最後營業日 湧進10萬人潮

2019-11-30 18:54

卡費自動扣繳仍憂重複扣款？這些撇步你要知道

2019-11-30 19:52

神車RAV4 寫下國內進口車單月銷售歷史新高

2019-11-30 13:15

京華城熄燈！26年員工忍著哭：初二回娘家都到京華城

2019-11-30 17:03

全球人壽 蛻變在地化大咖

2019-11-30 01:31

謝謝你陪我長大！為何京華城熄燈 小朋友特別難過？

2019-11-30 20:50

竹科才女辦畫展 讓科技與藝術交流對話

2019-11-30 18:14

進口車大戰 2020誰爭鋒？

2019-11-30 13:51

中信金 創新金融服務上秀

2019-11-30 01:16

監理沙盒新實驗今上線 北富銀推區塊鏈跨行轉帳

2019-11-30 16:45

科技加持 全球人壽服務再升級

2019-11-30 01:34

全球人壽總經理馬君碩稻穗精神 愈豐實愈謙卑

2019-11-30 01:36

12月天然氣估小幅調降 桶裝瓦斯擬不調整

2019-11-30 14:38

台商回流效應 一銀明年放款將躍增

2019-11-30 01:15

提前作好退休金三腳 退休好樂活

2019-11-30 21:02

貿協農特產品展售會 即飲珍奶驚艷外商

2019-11-30 19:29

產業脈動／2020原油穩中帶壓 塑化各走各路

2019-11-30 13:51

金融科技展國泰金打造航空站 顧立雄體驗出國快速投保

2019-11-30 13:14

5G拉動 PA三雄第4季業績持續加溫

2019-11-30 13:13

2019國泰陳偉殷棒球訓練營 首度前進台南

2019-11-30 13:46

國際車廠 導入熱門車款搶市

2019-11-30 11:34

跟著國泰金控去旅行！金融科技展打造航空站主題展區

2019-11-30 10:52

高雄仁武產業園區招商 1字頭吸引置產客

2019-11-30 10:34

2020經濟關鍵字／賀鳴珩選「高」 糜以雍選「險」

2019-11-30 00:47

中信善盡企業社會責任 獲國際肯定

2019-11-30 13:51

2019台灣企業永續獎 國泰金大贏家獲多項肯定

2019-11-30 10:48

主計總處上修GDP成長預測

2019-11-30 00:15

匯市最前線／台幣短線估區間震盪

2019-12-01 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top