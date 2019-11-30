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卡費自動扣繳仍憂重複扣款？這些撇步你要知道

2019-11-30 19:52聯合新聞網 綜合報導

一名剛辦信用卡卡友擔憂信用卡使用自動扣繳被重複扣款，納悶該如何有效控管信用卡的繳...
一名剛辦信用卡卡友擔憂信用卡使用自動扣繳被重複扣款，納悶該如何有效控管信用卡的繳費。 聯合報系資料照片
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國人愛刷信用卡，據金管會統計2019年前九月刷出了2.39兆元、為史上新高，刷了信用卡也別忘了按時繳款，如何準確掌握自己每個月的應繳費用有撇步，一名剛辦信用卡不久的卡友表示，自己這半年開始辦了幾張信用卡，雖然使用自動扣繳，但仍擔憂信用卡被重複扣款，納悶該如何有效控管信用卡的繳費，PO文一出讓不少網友分享自己的好方法。

批踢踢上一名網友表示，自己近期花費較大，已辦了自動扣款卻無法掌握自己手上幾張卡的花費與繳款情形，導致有時會出現已經繳款、但app上仍顯示應繳款的問題，讓他憂心會因此逾期繳款導致產生循環利率，想詢問大家都是如何管理自己的信用卡。許多網友分享自己的錦囊妙計，例如集中所有卡片的繳費截止日並搭配手機日曆提醒，再一次轉帳入各銀行的指定帳戶。

另有網友分享，與其擔心自己逾期繳費或被重複扣款，不如從源頭控管，養成使用表格或app紀錄下每筆信用卡的消費，在收到帳單後再逐一對比所有款項；或者可以設定每個月1日為「中斷點」， 將上個月的未結款加總、並把錢都匯入指定帳戶，另在結帳日時將該月1日至當日已結帳款項加總、扣除回饋後再匯入指定帳戶，如此一來就不用擔心發薪日或其他因素影響扣款，也可以搭配手機日曆提醒、自動扣款等方式得知自己的繳費情形。

也有人建議自動扣繳可以搭配電子信箱管理帳單，除了核對明細外、也要確認該卡是否有辦理自動扣款及扣款銀行，並且注意該扣款銀行的餘額。

信用卡

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