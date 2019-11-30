監理沙盒新實驗今上線 北富銀推區塊鏈跨行轉帳

2019-11-30 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



全台首宗區塊鏈跨行轉帳支付沙盒實驗今宣布上線，由北富銀與帳聯網路科技公司AMIS合作，運用區塊鏈技術開發全台第一個區塊鏈跨行轉帳錢包「Bagel Pay (富邦貝果支付)」，並攜手台新銀行共同實驗跨行轉帳。

北富銀總經理程耀輝表示，去年4月北富銀將區塊鏈技術應用於政大校園商圈，1.5個月就累積超過6000筆區塊鏈交易，交易正確率高達98.7%，成為台灣第一家成功在真實交易場景中將區塊鏈支付時間縮短到1秒的銀行，這對推進區塊鏈技術落地應用來說是一個相當重要的指標。

Bagel Pay主要是運用區塊鏈技術，程耀輝表示，區塊鏈最大優勢就是多節點加密機制，每筆交易都被加密並同時記錄在鏈上的每個用戶節點內，無法偽造及修改，從根本上杜絕信用詐欺的可能，這不僅讓交易安全性大幅提升，更有助於降低如信用憑證、跨境轉帳等複雜交易所需要的時間和成本。為提升跨行支付服務的交易處理效率並確保可擴展性及交易紀錄的最終性，Bagel Pay採用拜占庭容錯共識演算法協定及Quorum區塊鏈作為底層技術，有效提升以太坊的訊息交換效率。

目前世界各國皆致力發展區塊鏈應用，在日本，區塊鏈公司Ripple更宣布與61家銀行合作開發可支援多幣別跨行轉帳的區塊鏈錢包App。這次Bagel Pay預計實驗包括多節點帳本正確性、資料可追蹤性、交易時間及使用流暢度等多達30個驗證項目。若實驗順利，則可望把本土區塊鏈技術水準拉抬至與亞洲先進國家齊平，未來更可延伸運用至跨境匯款、供應鏈融資或其他具發展性的區塊鏈項目。