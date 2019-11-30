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2019國泰陳偉殷棒球訓練營 首度前進台南

2019-11-30 13:46經濟日報 記者葉憶如／即時報導

一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今年首度前進台南，今（30）日由國泰金和旅外美國大聯盟球星陳偉殷攜手七人跨國教練團，在嘉南藥理大學球場共同揭幕。

國泰金贊助陳偉殷棒球訓練營即將邁入第八屆，這次也是從原先只針對甲組球員，首度開放讓乙組球員磨練，國泰金致力推廣棒球到各地大專院校，今年首度移師台南，台南市長黃偉哲上午特地親自出席訓練典禮，勉勵學員並親自在球場上開球。

陳偉殷受訪時表示，之前第一、二屆都辦在高雄，已經很久沒有回到南台灣，經過四年多再回來，不管是天氣或是場地，都是最好的狀態，也感受到南部的熱情，也感謝國泰金的支持，已經來到第八年，而且能夠永續下去，不是那麼容易的一件事情，有國泰在我背後支持我，覺得很開心，也希望永續支持下去，也希望大家假日這二天期間能多來走，並看看這些球員的努力。

國泰人壽南區副總經理張照明出席表示，很高興能夠參與陳偉殷訓練開訓典禮，國泰金和偉殷合作舉辦「國泰真殷雄-陳偉殷棒球訓練」邁入第八屆，國泰希望透過這個活動和偉殷一起以實際行動回饋台灣基層棒球，將棒球推至更廣更深層面，並鼓勵台灣年輕球員，能勇敢追尋自己的夢想，如同國泰品牌精神「What if We Could」，如果不問如果，又怎麼知道其實我們能夠？

張照明說，今天在場十所大專院校代表球員們，建議大家要把握跟教練討教的機會這兩天訓練課程都是偉殷及教練團隊的精心規畫，相信以他在日本和美國職棒的豐富經驗，一定能傳授給個位很多寶貴技巧和觀念，大家要好好學習，不只是學習棒球技巧，更要學習偉殷「堅持、勇敢」的精神。

國泰金控協理廖昶超也出席勉勵教練團和球員，他提到陳偉殷是台灣第一位自日本職棒轉戰美國大聯盟的球員，他的座右銘是「一生懸命」，這四個字代表一生的堅持專注，做事情做到極致，用生命守護自己所看重的事物。國泰金也會秉持這份精神，持續推廣運動，成為台灣運動的推手之一。

２０１９國泰真殷雄訓練今年邀請各界棒壇精英任教練團，包括王維中、曾仁和、王溢正、高志綱外，陳偉殷也邀請中日龍時期的隊友小田幸平來台教學，組成七人黃金師資，將自身棒球經驗傳承給後輩們。

一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今（2019）...
一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今（2019）年首度前進台南，今（30）日由國泰金和旅外美國大聯盟球星陳偉殷攜手七人跨國教練團，在嘉南藥理大學球場共同揭幕。 記者葉憶如／攝影
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一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今（2019）...
一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今（2019）年首度前進台南，今（30）日由國泰金和旅外美國大聯盟球星陳偉殷攜手七人跨國教練團，在嘉南藥理大學球場共同揭幕。 記者葉憶如／攝影
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一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今（2019）...
一年一度的棒球界重頭戲「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」邁入第八屆，今（2019）年首度前進台南，今（30）日由國泰金和旅外美國大聯盟球星陳偉殷攜手七人跨國教練團，在嘉南藥理大學球場共同揭幕。 記者葉憶如／攝影
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