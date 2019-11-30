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金融科技展國泰金打造航空站 顧立雄體驗出國快速投保

2019-11-30 13:14經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

2019台北金融科技展29日、30日於台北世貿一館盛大登場，今年亮點包括金融服務結合臉部辨識技術、結合生活場景的金融服務、以及手機App服務的強化，國泰金控今年則以「國泰金陪您去旅行」為主題，並以國泰世華數位銀行品牌KOKO作為展場主力。

目前國泰世華超過400萬數位用戶，KOKO更是國泰金控為了20至35歲年輕人設計的品牌，也是整個集團對於創新產品與服務的實驗室。過去一年創造了多種市面創新的年輕商品，例如Free’s 貸，特色是分次動撥，可預先申請額度後，再陸續動用，大幅減輕還款負擔；或是KOPlay酷玩險，首創透過手機App，一站式完成線上投保、查詢與通知，這些都成為下一階段國泰世華銀行商品與服務的前哨站。

國泰金今年展出各項旅遊金融服務，準備了滿滿的攤位活動，第一天國泰人壽董事長黃調貴、國泰投信董事長張錫、國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總孫至德、國泰產險副總姚棋馨等高階主管，皆親自出席攤位，示範KoPlay酷玩險及產險的Line綁定數位服務。

國泰金控總經理李長庚表示，今年展場設計以國泰世華數位銀行品牌KOKO為主，是一個全新的嘗試，用航空站的概念呈現，「國泰金陪您去旅遊」，從定期定額投資，旅綜險，旅平險等，都可在App上一次完成，希望能讓大家能實際體驗旅遊相關的金融科技。 

開幕首日，派出美女空姐站櫃檯，讓金管會主委顧立雄，模擬出國托運行李的場景，在國泰金控總經理李長庚的陪同下，體驗KoPlay酷玩險，讓顧立雄體驗如何利用App智能投保，就算出發前兩小時才投保也一樣來的及，假設遇到理賠，也不用印出紙本文件或臨櫃排隊，只要隨時拍照上傳至App，即可完成理賠通知，理賠金會自動入帳，也能隨時查詢進度，在海外遇到活動臨時變卦時，還有「特殊活動取消慰問金」，提供實質的補償讓旅客能「消消氣」。

國泰金控打造航空站「國泰金陪您去旅行」，同仁扮成空姐營造機場感。圖／國泰金提供
國泰金控打造航空站「國泰金陪您去旅行」，同仁扮成空姐營造機場感。圖／國泰金提供
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金管會主委顧立雄（左二）親自蒞臨國泰金控攤位體驗，左起證交所董事長許璋瑤、國泰金...
金管會主委顧立雄（左二）親自蒞臨國泰金控攤位體驗，左起證交所董事長許璋瑤、國泰金控總經理李長庚、台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑。 圖／國泰金提供
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國泰金控國泰世華理賠

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