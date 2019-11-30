跟著國泰金控去旅行！金融科技展打造航空站主題展區

2019-11-30 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



2019台北金融科技展在台北世貿一館盛大登場，國泰金控今年以「國泰金陪您去旅遊」為主題，將攤位打造成網美打卡點，以航空站為發想，打造有顏值又兼顧內容的台北金融科技展，國泰金控邀請民眾假日一起來參加，讓國泰金陪大家去旅行。

國泰金將入口櫃檯打造成行李托運台，讓參展人先check in再走進攤位，第一道會先通過安檢門，也就是想旅行的第一站—籌備資金，用互動式螢幕秀出定期定額小資存股，最低申購金從3000元降為1000元，且提供47檔台股個股及12檔ETF，協助投資人即便只有小額資金，也能進行小資存股籌備旅遊基金。

第二站秀出KoPlay酷玩險，直立式互動螢幕，讓民眾體驗如何透過KOKO APP快速完成投保，以及了解獨家的「特殊活動取消慰問金」服務，當客戶遇到海外活動臨時變卦時，有實質的補償能「消消氣」，是目前市面上最符合年輕世代消費體驗的旅平險商品。

第三站國泰人壽，搭配旅遊主題，用行李輸送帶放置iPad，讓民眾體驗智能客服「阿發」的最新服務「一句話投保旅平險」；第四站國泰產險，利用多個世界時鐘，營造出國際感，且用互動式螢幕，展示數位服務平台，如何將保險服務與line結合。

為了台北金融科技展，國泰金控有備而來，不僅展出的內容為創新的旅遊金融服務外，也準備了滿滿的攤位活動，讓參觀者能從早逛到晚。

就連國泰金控高階主管，也在會場玩得不亦樂乎，第一天國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總孫至德、國泰產險副總姚棋馨等高階主管，將親自出席攤位，示範KoPlay酷玩險及產險的Line綁定數位服務，並當嚮導帶逛攤位，告訴參觀者今年到底什麼最有梗。

今天同樣有國泰人壽副總范千惠及國泰證券副總黃凱琳出席帶逛，展示阿發的創新服務及提供小資族定期定額存股的秘訣。

除了有最強陣容帶逛互動外，國泰金給民眾的攤位闖關禮物，也提供多項好康，包括在展覽現場體驗KOKO服務並成為KOKO粉絲，就送愛奇藝週卡、體驗阿發「一句話投保旅平險」服務，可以獲得阿發獨家的超可愛集線器、或是現場Line綁定產險服務，就能把飛機行李吊牌帶回家，前50名綁定還能獲得價值200元的禮券、至國泰證券下載e櫃台App，找到定期定額申辦畫面，還能再獲得超商禮券。