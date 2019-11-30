2019台灣企業永續獎 國泰金大贏家獲多項肯定

2019-11-30 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



由台灣永續能源研究基金會主辦的企業社會責任重要獎項「台灣企業永續獎（TCSA）」，國泰金控今年獲得年度「企業永續報告書白金獎」以及「台灣TOP50永續企業獎-金融及保險組」等多項肯定，合計獲得八項12座大獎 。

此外，國泰金控暨旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券獲得「透明誠信獎」、「創意溝通獎」、「人才發展獎」、「社會共榮獎 」、「氣候領袖獎」以及「創新成長獎」等多個單項績效獎；國泰人壽首度發行CS報告書即獲得「企業永續報告書金獎」。

國泰金控獲得TCSA多項大獎肯定，關鍵因素在於將創新精神融入企業文化 ；包括透過數位科技與數據服務優化既有業務服務的「智能客服阿發」，

促進員工健康的「減重競賽」，還有創新模式的「綠能公益」，由公司根據員工的減重成果捐贈基金鋪設太陽能屋頂，並將售電收入捐給老人福利NGO ，達成員工、社會與環境三贏，都是獲得評審青睞的原因。

因應「數位轉型」及「企業永續」國泰金更關注員工發展並提升軟實力，旗下子公司國泰人壽及國泰世華銀行導入「雲端圖書館」、「Facil」App，透過手機可隨時隨地及透過社群學習，讓國泰人才發展及培訓，從單向學習翻轉為互動式學習，迎接快經濟快服務的新世代。