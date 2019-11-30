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2019台灣企業永續獎 國泰金大贏家獲多項肯定

2019-11-30 10:48經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

由台灣永續能源研究基金會主辦的企業社會責任重要獎項「台灣企業永續獎（TCSA）」，國泰金控今年獲得年度「企業永續報告書白金獎」以及「台灣TOP50永續企業獎-金融及保險組」等多項肯定，合計獲得八項12座大獎 。

此外，國泰金控暨旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券獲得「透明誠信獎」、「創意溝通獎」、「人才發展獎」、「社會共榮獎 」、「氣候領袖獎」以及「創新成長獎」等多個單項績效獎；國泰人壽首度發行CS報告書即獲得「企業永續報告書金獎」。

國泰金控獲得TCSA多項大獎肯定，關鍵因素在於將創新精神融入企業文化 ；包括透過數位科技與數據服務優化既有業務服務的「智能客服阿發」，

促進員工健康的「減重競賽」，還有創新模式的「綠能公益」，由公司根據員工的減重成果捐贈基金鋪設太陽能屋頂，並將售電收入捐給老人福利NGO ，達成員工、社會與環境三贏，都是獲得評審青睞的原因。

因應「數位轉型」及「企業永續」國泰金更關注員工發展並提升軟實力，旗下子公司國泰人壽及國泰世華銀行導入「雲端圖書館」、「Facil」App，透過手機可隨時隨地及透過社群學習，讓國泰人才發展及培訓，從單向學習翻轉為互動式學習，迎接快經濟快服務的新世代。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰金除了在財務表現穩健及永續作為的創新之外 ，更以嚴謹態度落實企業永續的治理；依循國際標準，從集團出發督導旗下子公司落實洗錢防制及打擊資恐機制，完善以風險為本之內部控制及公司治理。

國泰金於2019「台灣企業永續獎」大放異彩，領獎主管在頒獎典禮中合影，左起為國泰...
國泰金於2019「台灣企業永續獎」大放異彩，領獎主管在頒獎典禮中合影，左起為國泰人壽資深副總經理劉大坤、國泰產險總經理陳萬祥、國泰建設董事長張清櫆、國泰金控副總經理翁德雁、國泰證券總經理周冠成、國泰世華銀行資深副總經理周衛華。圖／國泰金提供
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國泰金於2019「台灣企業永續獎」大放異彩，領獎主管與參賽團隊合影。 圖／國泰金...
國泰金於2019「台灣企業永續獎」大放異彩，領獎主管與參賽團隊合影。 圖／國泰金提供
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國泰金控國泰人壽減重

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