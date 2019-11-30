熱錢債轉股 外資最愛亞股報你知

2019-11-30 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北即時報導



近期全球股市表現樂觀，美股持續創新高，新興亞洲兩大經濟體中國及印度雖然經濟數據整體偏弱，但今年以來中國滬深300指數仍有逾兩成漲幅，印度SENSEX指數也有一成以上漲幅，股市表現與經濟數據背離。統一投信表示，推升股市的主要動力是市場熱錢增加，全球主要央行持續降息風潮，再加上債券負利率效應，資金為追逐收益，由債市轉進股市。

展望後市，統一大龍印基金經理人黃柏凱指出，美中雙方在貿易協商正式簽訂文本協議前，仍不時會有雜音，但大方向朝正面發展，對市場負面擾動降低，再加上目前尚未出現全球寬鬆貨幣政策轉向訊號，有利風險資產表現，審慎樂觀看待今年底及明年第1季股市行情，在資金行情延續情境，相對看好外資較青睞的中國、印度及台灣股市。

根據彭博資訊統計，外資今年來對印度股市累積買超133.97億美元、對台股買超88.69億美元，在有即時統計資料的新興亞股裡，排名前二。外資對中國股市買超金額目前只公布截至第3季季底（9月30日），累積前三季買超811.88億美元，由於第4季美中貿易談判緩和、MSCI啟動A股指數擴容等利多，滬深港通北向資金在10月、11月皆為淨流入，推估第4季外資流入中國股市的態勢不變。