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中信金 創新金融服務上秀

2019-11-30 01:16經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

FinTech Taipei 2019台北金融科技展昨（29）日在台北世貿一館盛大開展，受邀參展的中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）以「Fin your life, Tech your time金融生活輕鬆過」為主軸，整體展區採用同心圓設計，整合銀行、保險、證券等子公司多達17項創新金融應用服務，象徵中國信託以客戶為中心，打造360度全方位的數位金融服務生活圈。

中國信託昨（29）日於FinTech Taipei 2019台北金融科技展中展示...
中國信託昨（29）日於FinTech Taipei 2019台北金融科技展中展示17項創新金融應用服務，中信銀行總經理陳佳文（中）、個金營運總處總處長楊淑惠（左）及中信金控技術長賈景光（右）特別出席體驗創新金融服務。 中信金控╱提供
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中國信託金控本次特別展出三項業界首創的金融服務，包括讓民眾靠一張臉即可點餐、支付及取餐的「智能餐飲系統」，透過AI即時判讀票據的「AI存票機」，以及首次展出的AI概念性服務「對話式ATM」，另外搭配特別設計的QR Code集點活動，吸引民眾前來中信金控展區參與體驗。

中國信託商業銀行總經理陳佳文指出，中國信託一向以創新思維領先業界，持續在數位創新應用上突破，本次展示的「智能餐飲系統」為中國信託首創餐飲業「人臉辨識解決方案」，民眾只要以QR Code掃碼完成註冊並綁定支付工具，即可於手機體驗刷臉點餐、支付及取餐一條龍的流暢服務，透過智能推薦技術及餐飲業者OMO（Online Merge Offline，線上線下融合）虛實整合方案，更有效協助商家拓展支付場景、金流處理及交易流程優化。總經理陳佳文強調，中國信託將持續拓展與各業者的合作，創造新的金融模式及解決方案。

「AI存票機」則是由中國信託團隊自行研發，利用AI即時審核票據法定要項，可辨識出抬頭人與背書人是否相符、票據背面有無受款人簽名、票據期限等項目，讓企業客戶節省分行等候時間，可不受分行營業時間限制，享有更便利的數位存票服務。

「對話式ATM」概念式服務是中國信託研發團隊與ATM廠商共同開發，具備自然語言理解及AI機器視覺創新技術，自動識別客戶身分並以AI語意分析協助客戶完成臺、外幣提款，讓客戶用「說」的就能完成提款交易。「零錢機3.0」則是中國信託ATM零錢服務再升級，為信用卡客戶提供「繳費找零」及「零錢繳費」的新功能，滿足民眾多元需求。

台灣人壽保險公司初次展出運用區塊鏈技術傳送就醫資料的「eClaim理賠區塊鏈」，以及「龍e賠一拍就匯」，結合行動理賠系統與「eACH即時匯款」機制，理賠送件至給付僅需30分鐘可完成；民眾亦可與Zenbo機器人對話完成台壽保產物保險公司智能旅遊綜合險的保費試算。

中國信託商業銀行餐飲業中信金控

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