台商回流效應 一銀明年放款將躍增

2019-11-30 01:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北報導



第一金控昨（29）日召開第3季法說會，宣布子公司第一銀行明年放款目標量將增加，瞄準台商回台投資契機，預估放款成長7%至8%，此目標也是近年新高。除此，受到香港反送中影響，銀行預估明年香港分行放款量與獲利可能會衰退。

第一銀行副總經理蔡淑慧表示，有關台商資金回台專案，目前已核准超過300億元，動撥90餘億元，動撥率32%，企業戶數約260件，主要是建廠、購置機器設備需要時間，所以目前動撥率較低，未來除餘額可望持續增加之外，平均動撥率會達60%。

國銀業者預估台商資金回流發酵期長達三至五年，有望帶動金融機構放款成長，通常銀行預估明年放款成長會依照GDP成長率擬定，而一銀明年放款成長目標來到7%至8%，接近GDP成長率的三倍，創下近年來新高，可看出對未來台商回流的商機有信心。

外幣放款部分，隨著美國聯準會降息，一銀外幣利差第3季跌到2.26%，第一金主管說，用量補價的方式彌補，由於一銀近期不斷擴增海外新據點，全球網絡也愈趨完整，預估明年外幣放款可成長10%至12%，帶動海外分行獲利動能。

同時，一銀年初時承做優利外幣定存，搶到客戶，前三季外幣存款達新台幣5,795億元，年增1.3%，明年外幣存款也朝6,077億元目標邁進。

一銀海外市場不斷拓新據點，預估明年海外盈餘貢獻比重約達五成，目前該行最賺錢的前五大分行分別為香港、金邊、洛杉磯、紐約以及新加坡。第一金主管表示，香港分行前三季放款量達美元12.05億元，與去年同期比較是增加的。

第一金主管表示，由於反送中情勢於下半年才愈演愈烈，對金融業的影響應該會在明年才會產生，同時也預估明年香港分行的放款量與獲利可能會衰退。