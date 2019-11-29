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全球ESG金融商品成長 年輕世代接受度高

2019-11-29 23:08經濟日報 記者程士華／台北即時報導

資誠聯合會計師事務所與台灣永續能源基金會今（29）日共同舉辦國際永續評比與永續金融論壇，元大投信董事長劉宗聖表示，全球導入全球ESG（環境議題、社會責任、公司治理）的ETF商品皆快整成長，尤其年輕世代投資客，對於ESG概念的接受度最高。

劉宗聖表示元大金控也已導入「氣候相關財務揭露建議書」（TCFD），持續針對氣候風險對財務影響做進一步檢視與評估，持續強化對氣候風險之管理，並融入到營運與金融商品服務的設計與管理。

台達電企業永續發展辦公室專案經理許惠卿也表示，台達電除了從企業本身落實CSR（企業社會責任），近期也不斷從外部投資人，以及企業客戶身上感受到對CSR的重視，不僅對台達電而言，企業落實CSR，也可以成為業務推廣的助力，同時對地球達到貢獻，這是個正向的循環。

PwC Australia永續部門總監Helen Schuler表示，澳洲政府相當重視永續金融，因此在2018年與聯合國合作，並攜手澳洲國內的銀行業者、保險業者、公民團體、以及學者共同組成「指導委員會」(Steering Group)，草擬「澳洲永續金融執行路線圖」(Australian Sustainable Finance Roadmap)，預計於2020年在澳洲推動永續金融的計畫。

Helen Schuler表示，澳洲未來將落實四大目標，包括增加永續金融產品的比例、持續強化機構投資人的永續投資政策與架構、敦促企業要衡量與揭露關於ESG各面向的風險與機會、持續注意股東與倡議家所關注的ESG議題等。

負責道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)評鑑的Edoardo Gai表示，永續評比機制係企業了解並改善企業永續績效不可或缺的工具，藉由評比機制，不但能有效揭露企業永續作為、提升永續資訊的透明度、還能強化企業的決策準確度。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，今年台灣共有23家企業入選DJSI，新增元大金控與統一超商，進榜家數續創新高，顯示台灣企業除了越來越重視永續評比，也更加積極符合評比標準，努力接軌國際永續趨勢，資誠將提供第一手永續金融與氣候相關財務揭露的發展訊息，以提供企業在永續金融與量化氣候議題的最佳解決方案。

資誠聯合會計師事務所與台灣永續能源基金會今（29）日共同舉辦國際永續評比與永續金...
資誠聯合會計師事務所與台灣永續能源基金會今（29）日共同舉辦國際永續評比與永續金融論壇。記者程士華/攝影
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