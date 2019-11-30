全球人壽總經理馬君碩稻穗精神 愈豐實愈謙卑

2019-11-30 01:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



全球人壽總經理馬君碩大學是唸數學系，出國讀精算研究所，最後成為保險公司總經理。他說，加入保險業是人生最大的轉變。

他推崇台灣半導體教父張忠謀所說的話：「總經理必備的能力，除了一定要學Sales & Marketing，也要做好內外連結，CEO最大的責任就是把外面世界搬到公司裡面，動員公司的資源來迎接外部挑戰。」

馬君碩認為，保險業是無形產品、無形的服務，需靠有形的人闡釋衍義，無論上下或是內外，最重要的是信念與溝通。

馬君碩國中開始就加入童軍團，一直到大學畢業，童軍訓練強調團隊合作，因此馬君碩很重視溝通與傾聽，並「以身作則，讓團隊Follow You」，而不強調以上對下的統御手段。

尤其保險沒有實體，不像賣車子，沒有具體的性能，內容又生硬艱澀，特別難介紹，總經理需要對外了解客戶需求、與合作夥伴溝通，對內讓同仁了解產品的不同面向、更要傾聽同仁、激勵業務員士氣，擔起對內、對外連結溝通的責任，把競爭者與環境、新的資訊帶進公司，帶領同仁一起應戰，因此團體合作更重要。

56年次的馬君碩，大學就讀輔大數學系，當時他的同學一半唸數學研究所後當老師，一半加入電腦科技業，但他受到當時的老師，亦是業界知名精算師柳進興的啟發，決定出國唸精算，他擁有美國內布拉斯加州立大學精算碩士、中歐國際工商學院EMBA，還具備美國精算學會正精算師（FSA）、中華民國精算學會正會員（FAIRC）的專業資格，在兩岸保險業資歷超過20年。

他說，在保險實務上，精算是最重要的核心，無論是大數法則下維護客戶權益、保單設計理賠的對價關係、售後對公司營運影響。如今保險商品、經濟潮流愈來愈「碎片化」，有人說精算變的較不重要，但馬君碩認為不盡然，他說：「最終還是會發現數字仍有其科學的規律性。」

因此，在商品、精算部門之外，全球人壽在風控、投資部門皆設置精算人員，尤其新的國際會計準則上路後，精算、風控的價值更形彰顯，除傳統精算人員的角色，精算的運用從資產負債匹配到營運風控等，都愈來愈重要。

馬君碩推崇「稻穗」精神，取其愈豐實更需彎腰謙卑之意，更意有農夫默默耕耘終會獲得飽滿的米粒。全球人壽多年來在環境、教育、公益上強調默默把「愛與責任」傳遞出去，就像「日行一善」的童子軍精神，讓社會感受到溫暖。 全球人壽每年在暑假期間舉辦夏令營活動，讓小朋友可以跟著父母到辦公室，一起上下班。 圖／全球人壽提供 分享 facebook