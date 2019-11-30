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科技加持 全球人壽服務再升級

2019-11-30 01:34經濟日報 記者葉憶如／台北報導

全球人壽獲利 圖／經濟日報提供
全球人壽獲利 圖／經濟日報提供
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全球人壽1994年成立，去年底就成為國內第二家未上市櫃、資產就破兆元的壽險公司，今年上半年更達到1.14兆元，全球人壽也已完成核心資訊系統的全面上線，北中南辦公大樓也逐步轉型成為科技感職場，面對下一階段挑戰，總經理馬君碩期許，將打造為「科技+人」的新形態保險公司，以創新服務迎接未來挑戰。以下是專訪紀要：

問：下一階段目標與長遠計畫？

答：2018年是新的里程碑，無論人員、業務、行政規格、資訊系統都已初步整合完成。做好基礎建設後，下一階段將整合「金融」、「科技」、「服務」與「創新」四大元素，朝向「Future Branding」邁進。用金融科技力量，帶給客戶最好的創新服務體驗。

問：心目中保險業Future Branding應該是什麼樣子？

答：過去保險公司是以靜態、大數法則為考量的保單商品為主，未來更著重個人，以科技加上人性，善用科技、大數據、人工智慧來提升效率，帶入年輕力量，改善客戶的體驗，用創新的行銷溝通互動，來滿足Z世代對於保險服務的需求。

不過，保險公司財務長久穩健是同等重要，這是最基本。全球推崇稻穗精神，愈飽滿愈低垂，也需要長期耕耘。未來保障做為保險的本質，範圍會更大，從客戶需求出發，將有賴更多的學習溝通、接觸更多新的媒介平台，且不斷在改變，內部有擬訂定期機制，每年檢視市場需求。

問：目前市場最大挑戰以及未來經營策略的方向？

答：台灣壽險公司經營最大挑戰之一在資金運用，因海外投資比重較高，跟全球市場連動更直接、密切，加上接軌新會計公報從9號到17號，在資金運用與財務上要求更多面向，產品轉型與資產負債匹配都是重大課題，但壽險最重要是人，全球人壽的策略就是建構一套機制，培養好的人才，唯有好的人才，迎接各種挑戰才能水到渠成。

問：全球人壽在外幣保單、失能險或實支實付險上頗受好評，被公認首選高CP值。公司的定位為何？如何走出差異化？

答：全球人壽在退休、失能這二大塊經過長期努力，已有一定口碑，這是長期耕耘的結果，也提供很多的配套服務。全球人壽推出商品時，除考慮財務承受能力，主要是滿足客戶需求，不會為創新而創新，更重要是客戶能得到保障。如醫療險的產品線比較全面，內部試著如組合積木，提供不同菜色讓客戶選擇，會特別照顧年輕族群，也會依不同年齡層區分市場，依據每個人的需求導向，透過專業顧問給予建議。

問：如何因應金融科技浪潮來襲？

答：今年度經營戰略之一是「善用金融科技創造差異化服務」。公司花費四年時間，已完成第一階段核心資訊系統的整合，已做好基本功，接下來是行銷、服務、提升效能，未來三年有一連串計畫，例如以客戶為中心，導入「歸戶」概念，從個人的保單缺口，到整個家庭的保障配置歸戶分析，或從客戶足跡的分析導入市場銷售等。

問：如何吸引人才，打造致勝團隊？

答：保險業需要全方位的人才，保險是專才切入、通才切出，不僅要有專業領域，了解複雜的法規。在面臨數位風潮的破壞式創新下，未來需要跨界的能力，全球人壽需要可獨立思考與解決問題的人才。在外勤人才培育上著重二大塊，一是有系統協助發展組織的青年領袖隊伍，另一個是針對年輕族群成立「海豹部隊」，鎖定高資產客戶，需具備的法律、會計技能，提供相對應的培訓，成為頂級的財務顧問。

在吸引人才方面，好的企業文化最重要。全球人壽希望打造「有外商DNA，又接地氣的保險公司」形象， 強調尊重、專業與溝通，鼓勵創新與不同的思維。在此前提下，聚焦人才發展，以迎接未來挑戰。

保險壽險公司金融科技

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