全球人壽 蛻變在地化大咖

2019-11-30 01:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



全球人壽總經理馬君碩 全球人壽／提供 分享 facebook 全球人壽小檔案、大事紀 圖／經濟日報提供 分享 facebook 全球人壽今年歡慶25周年，並在今年9月號召近2,000位民眾在中正紀念堂廣場大跳拉丁風舞蹈ZUMBA（倫巴），全球人壽副董事長林文惠、總經理馬君碩親自上台與指導教練，帶領民眾舞動熱情，更搭配絢麗燈光與超潮電音，把氣氛炒熱到最高點，最後還把活動部分報名費捐作公益。

全球人壽近年來鎖定全民運動風潮，頻頻舉辦大型健康體育活動，並將運動結合公益，例如2018年號召眾人一起做瑜伽，成功締造「最多人同時做弓箭步」的金氏世界紀錄。

走過風雨 資產突破兆元

今年全球人壽在中正紀念堂舉辦「因為愛 舞所聚ZUMBA」公益齊跳，現場還有編髮服務、紓緩按摩服務、IG打卡活動，展現出全球人壽是一個「充滿活力健康」的保險品牌。

全球人壽成立25年來，且經歷不少艱辛，從原本一家僅擁數百名員工、資本額20億元的外商保險公司，成為如今年收保費近千億元、擁有4,700多名業務部隊、合計逾6,000名員工，擺脫風雨波折與辛酸，成功轉型真正在地化的大型保險公司，並成為國內第八家資產破兆元的大型壽險。

1994年荷蘭全球人壽正式在台成立分公司，AEGON曾經是世界上最大上市保險集團之一，進入台灣市場後企圖心旺盛，透過一連串併購行動擴大自身規模，包括1998年開始併購美國家庭人壽、全美人壽台灣分公司、安盛國衛人壽等，2008年金融海嘯後，集團總部因國際責任準備金制度改變等因素，決定出售台灣分公司，由中瑋一公司正式入主，當時全球人壽資本額271億元，總資產約1,800億元，接手後全球人壽正式從外商轉為本土保險業者。

標下國華 克服磨合挑戰

2013年全球人壽以883.68億元向保險安定基金標下國華人壽，概括承受其資產及負債、216萬張有效保單，以小併大，震驚業界，尤其一開始兩家不同企業的磨合遇到強烈挑戰，當時引發市場憂慮，主管機關還訂定「全球條款」的最高標準來監理。

不過，入主十年來，全球人壽不僅成為國內壽險業在公司治理上的標竿企業，更是國內唯一一家獨立董事人數超過一半的壽險公司，無論是資本適足率與淨值都年年逐漸厚實，並符合主管機關的要求。

全球人壽2014年開始轉虧為盈、連續獲利，去年更躍升成為資產破兆元的壽險公司，這在目前未上市櫃壽險中，僅有二家能達到，且同時在退休保障、實支實付醫療險與失能扶助險上，也成為強勢品牌之一。

全球人壽經歷長達四年的努力，2018年正式將二家公司的系統從行政銷售前後檯，成功整合核心系統，更難的是融合迥然不同企業文化，人力上也重視多元部門均衡發展，延攬各類不同專業人才加入組織，藉由召募年輕MA，希望能為企業注入不同的思維、見解和創意。

全球人壽並以企業家格局經營壽險事業，推出「青年領袖」育成計畫與精銳盡出的「海豹部隊」，鎖定進攻高資產客戶之客群經營。