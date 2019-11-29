各國寬鬆政策立場 支撐新興股市表現
本周受美中貿易訊息錯綜影響，投資市場擔憂再起，新興股市漲跌互見。展望後市，富蘭克林證券投顧表示，各國寬鬆政策立場，將有助支撐新興股市表現。
新興亞洲市場方面，富蘭克林證券投顧表示，雖然中國面臨經濟放緩壓力，然後續更多逆周期政策推出可望帶來支撐，財政政策仍以增加基礎建設投資為主力、貨幣政策則以持續小幅調降各市場利率方式進行，加以美中貿易協議若能持續進展期將帶動風險偏好上升、海外資金對於中國股市的配置需求增加，預期中國股市仍有表現機會，而評價水準相對較低的香港市場，作為國際資金前進中國A股的中繼站，預期也可望受惠資金行情的外溢效應。印度則將持續受惠有利的人口結構優勢、基礎建設投資、都市消費動能成長、薪資所得水準提升等結構性成長因素驅動，印度股市仍具投資利基。
拉丁美洲方面，富蘭克林證券投顧表示，巴西經濟成長預期雖放緩，但該國改革持續往正面方向前進，除了退休金改革終於在國會通過外，後續稅改、外匯管理法案與國營企業民營化等改革持續進行中，可望改善巴西長期經濟結構與財政體質；此外，巴西央行今年以來快速降息、且預計後續尚有降息空間，利率走低有利於企業獲利成長、並可望擴張巴西股市本益比；近期影響拉丁美洲較大變素包含美中貿易戰發展、大宗商品價格、智利與阿根廷局勢變化，然而除了聯準會與歐洲央行更趨鴿派外，拉丁美洲多國今年也展開降息且持續進行改革，有助於緩和該地區經濟下行風險，而市場亦期待以巴西為首所推動的退休金、稅改、民營化等重要改革能改善拉美地區投資與商業環境，進而提振經濟與企業獲利。
東歐方面，富蘭克林證券投顧表示，2019年在全球經濟成長放緩與全球貿易局勢不確定性的壓力下，經濟成長可能隨之趨緩，而各國面臨的經濟與政治挑戰不一：俄羅斯2024年下次總統大選前、預期政治情勢相對穩定，總體經濟風險來自大宗商品價格波動與西方國家可能增加的制裁，惟去年多數期間油價處於相對高檔，俄國財政及企業獲利已大為改善，另近期頻頻傳出公司治理改善與增加股利等訊息、亦提振個股股價並增加對投資人吸引力；中東歐國家包含波蘭、捷克、匈牙利與羅馬尼亞則受到歐洲景氣影響較大，其中捷克具備開放經濟體與經常帳盈餘，為相對安全的新興國家；匈牙利經濟表現良好、但其結構性問題持續累積，不過短期展望不至於受影響；土耳其企業則面臨國內需求疲弱與借貸成本增加等挑戰，幸而通膨已見改善；儘管各國均有其挑戰，然而東歐股市具備低本益比、高股利率的優勢，評價面投資價值與包含能源、消費與金融等多元題材仍可望支撐東歐市場表現。
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