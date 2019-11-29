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台北金融科技展 好好投資FundSwap基金交換平台亮相

2019-11-29 22:05經濟日報 記者蔡靜紋／即時報導

好好投資透過科技的力量，推出基金交換平台「FundSwap」，參與29日、30日在世貿盛大舉辦的台北金融科技展。該公司表示，基金交換平台帶來三大變革、四項創新、五贏共利，是金融監理沙盒歷年來最大亮點。

三大變革包含申購基金0手續費、直接交換馬上入帳、成交價格當下確定，有別於傳統基金交易申購須繳納1.5~3%的手續費、贖回基金耗時5~7天、交易價格需要等待隔日，三大變革將一次解決這些交易痛點，讓投資人資金的調度及運用更加方便。

四項創新則包含彈性訂閱制、交換吃到飽、逐筆即時撮合、超低交易門檻，訂閱制讓投資人可以隨意決定開始或取消訂閱；月付定額即可享交換吃到飽，不用每次申購、贖回都要手續費；即時撮合更讓投資人免去贖回又申購，解決過去需要先贖回手中舊基金，再申購新基金的窘境，使投資人可以更即時的進行交易；而1元或1基金單位即可交換，再也不受限交易門檻。

除上述對投資人的好處外，對基金環境中所有角色亦是好處多多，銀行將可透過「一個按鈕」將此基金交換服務納入自家APP，成功吸引新客戶、新資金，另外當用戶不再頻繁申購贖回而專注交換時，將使基金公司資產管理規模更加穩定，更能專心操盤，為投資人獲取更大利益，此外低交易門檻及申購0手續費更是主管機關金管會所樂見，「FundSwap基金交換平台」讓基金交易中各個環節的每個角色都有所獲益，這樣的全新交易模式，創造投資人、銀行、基金公司、政府及好好投資五贏共利的新局面。

金管會

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