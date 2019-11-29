香港反送中衝擊 一銀：明年香港分行恐衰退

2019-11-29 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



香港反送中運動。圖/取自路透社 分享 facebook 第一金控今（29）日召開第3季法說會，旗下第一銀行明年放款量目標將爆增，預估放款成長7%至8%，瞄準台商回台投資契機，因此訂下近年來新高目標，除此，受到香港反送中影響，該行預估明年香港分行放款量與獲利可能會衰退。

第一銀行副總經理蔡淑慧表示，有關台商資金回台專案，目前已核准超過300億元，動撥90逾億元，動撥率32%，企業戶數約260件，主要是建廠、購置機器設備需要時間，所以動撥率會較低，未來除了餘額可望持續增加之外，平均動撥率會達60%。

據悉，一銀預估資金回流發酵期預估長達三至五年，金融機構也有望帶動放款成長，通常銀行預估明年的放款成長都會依照GDP成長率擬定，而一銀明年放款成長目標來到7%至8%，接近GDP成長率的三倍，創下近年來新高，可看出對未來台商回流的商機有信心。

外幣放款部分，隨著美國聯準會降息，一銀外幣利差第3季跌到2.26%，蔡淑慧說，用量補價的方式彌補，由於一銀近期不斷擴增新據點，全球網絡也愈趨完整，預估明年放款可以成長10%至 12%，帶動海外分行獲利動能。同時，一銀年初時有承做一些優利外幣定存，前三季外幣存款達新台幣5,795億元，年增1.3%，明年外幣存款也制定6,077億元目標。

一銀海外市場不斷拓新據點，預估明年海外盈餘貢獻比重約達五成，目前該行最賺錢的前五大分行分別為香港、金邊、洛杉磯、紐約以及新加坡。不過，香港反送中的效應逐漸產生，蔡淑慧說，香港分行前三季放款量美元12.05億元，與去年同期比較是增加的。

蔡淑慧說，由於反送中情勢於下半年才愈演愈烈，對金融業的影響應該會在明年才會產生，同時也預估明年香港分行的放款量與獲利可能會衰退。