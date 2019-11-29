AR眼鏡、臉部辨識、未來ATM 金融科技展大秀黑科技

「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」29日在世貿一館登場，這次有超過2百家廠商參展，各大金融業者都拿出壓箱寶，秀出最新金融科技，從AR眼鏡、臉部辨識系統到語音助理，甚至還有更先進的未來ATM首度曝光，只要直接說出提領金額，再輸入密碼，這台ATM就會直接吐鈔。