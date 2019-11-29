北富銀奈米投每月吸二千人 已成全台規模最大

2019-11-29 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



全球經濟不確定因素增多，投資一籃子優質股票、又能有效分散風險的ETF再度成為市場關注焦點。台北富邦銀行「全球ETF智能理財-奈米投」近日人氣指數破表，截至11月29日為止，累計投資人數已超過16,000人，資產管理規模突破新台幣12億元，再創新高，躍升全台第一大的智能理財平台！

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀於今年正式推出智能理財平台「奈米投」，並與英國第一大智能理財平台Nutmeg合作，Nutmeg在英國金融行為總署(FCA)監管下營運穩健成長，今年高盛集團入股成為股東、進入董事會，可預見「奈米投」未來有更多國際級專業投資團隊資源，以豐富的實戰經驗即時應對市場變化，把關資產配置與投資報酬率。

奈米投以智能演算法為核心，結合Fractional Shares獨特交易分割技術，讓投資人花100美元即可輕鬆佈局全球ETF，且投資標的優質多元、風險分散，能滿足投資人「低波動、穩投資」的理財期待。

北富銀說，奈米投提供低波動的優質投資組合給不同風險屬性的投資人。自成立以來，各級投資組合的績效甚為耀眼，平均報酬率達 7%，優於市場加權平均報酬率 6.8 % (以最具代表性的MSCI全球股票指數與彭博巴克萊全球債券指數為參考指標)。

此外，奈米投申購與贖回0手續費，不僅投資成本更省，投資人更能隨時因應市場趨勢變更投資計畫，操作更靈活。值得留意的是，奈米投的收益屬於海外所得，全戶基本所得額(含所得淨額和海外所得等項目)，未逾670萬元毋須課稅，再加上投資標的為倫敦交易所掛牌的ETF，也不需股息預扣稅、交易稅，讓投資人長期投資可享較低的持有與交易成本。