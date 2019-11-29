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轉型陣痛業務員流失 三商壽：明年計畫正成長

2019-11-29 18:05經濟日報 記者葉憶如／即時報導

三商美邦人壽。 圖／聯合報系資料照
三商美邦人壽。 圖／聯合報系資料照
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三商美邦人壽今（29）日下午舉行第3季法人說明會，總經理張鎮坤並末出席，由財務長兼發言人陳宏昇主持，他說，今（2019）年因業務人員人力脫退14%，造成初年度保費收入減少14%，他強調，三商美邦轉型陣痛期已二年多了，希望能停下來。明年公司事業計畫，業務人員應該可以小幅成長。

市場憂心三商美邦人壽近年來業務人員大幅出走的情況，2015時三商美邦人壽業務人員高峰一度達到2萬人左右，如今截至第3 季底只剩1萬3962人，減少6081人左右。陳宏昇說，跟去年同期比今年人力脫落13.6%，但是那些人普遍是只會賣儲蓄險或類定存的保單，較不適合三商轉型保障型及全面型商品的策略，三商也都有後續追蹤，部份去了其他保險公司，部份去了保經公司。雖然業務人員減少，但是一些戰力不夠、業務量不太好，離開後公司業務員的平均產能反而是提高了10多%。

同時初年度等價保費收入FYPE上，只減少6%，沒有到14%。也顯示公司持續減少躉繳與短年期商品的努力，朝定期繳與價值型保單已有成效。續年度保費也是較去年同期下滑4%，這一點陳宏昇說，轉型不是一觸可及，要慢慢轉，預計明年沒辦法馬上變正，但是三年內可望產生正成長。

陳宏昇強調，他認為三商轉型希望調整公司體質，陣痛期已二年多，後續透過強化業務員行動投保與工具，希望他們技能更好不斷加強，因此預期人數不會再繼續掉，「應該掉的差不多了」，加上也有一段時間慢慢適應了，展望業務員流失狀況會慢慢停下來，公司明年事業計畫，認為業務人員應該可以小幅成長。

三商美邦人壽保費

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