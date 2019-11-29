三商壽法說談增資與明年配股 對市場持保守態度

2019-11-29 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



三商美邦人壽今（29）日下午舉行第3季法人說明會，總經理張鎮坤並末出席，由財務長兼發言人陳宏昇主持， 目前帳上金融資產未實現損失仍有57億元，是否明年需要增資或是會不會配股，陳宏昇表示，很難說，市場好就不用增資，那配股還是會先照規定提足準備，第4季還會較第3季改善，但是否能到零甚至轉正，不容易看股市怎麼走。是否因此不會配股，他說還不一定。

三商美邦人壽前三季稅後淨值出現35億元，年成長將近8倍。除了去年基期比較低外，陳宏昇說，避險成本比去年好一點，總資產1兆1290億元，今年穩健維持年成長9%。預計接下來幾年都會維持在8~9%的年成長率。國外固定收益比重目前停在65~66%左右，加上國外權益，則近七成左右。陳宏昇說，未來幾年將停在此，不會再增加這部份，但也沒有計畫要大幅下降很多。

今年前三季手上持股配發的現金股利入帳33億元，三商壽預期明年將跟今年差不多，可能少一些。因為雖然公司未來有打算增加一些高股息股票投資，以提高收益率，但今年也有進行處分一些過去幾年表現比較不好的股票，持股部位有減少，加上今年股市相對高點，明年對市場也持保守態度。

同時陳宏昇說，公司經常性投資收益持續增加，尤其是今年跟同業一樣，擴大處分實現手上證券收益， 是考量市場利率波動較劇烈，過往經驗利率不錯時該適時處分，否則利率回升會跑掉。不過也因有較多獲利後，股票跟過往幾年不同，今年在股市不錯之際，反而沒有積極實現獲利，主要即是考量趁子彈比較多，對股票進行汰弱留強。

因此今年前三季處分股票其實還有獲利40億元，但是一些不好的股票也造成未實現虧損49億元藉機打銷掉，因此股票出現總計9億元的未實現虧損，但是債券實現收益高達64億元，讓投資收益率重回3.6%的過往正常的報酬率。經常性收益率則在3.79%。

陳宏昇強調，三商美邦已快要突破利差損困境，投資報酬率3.6%，幾乎追平保單成本率3.6%，希望到年底前不再有利差損，多年來將第一次轉為利差益。投資市場的看法，是朝好的、正向來走。雖然截至第3 季金融資產未實現損失仍是57億元，其中股票虧損76億元、債券有利益13億元，其他6億元跟稅有關。但較2018年底的未實現損失124.55億元明顯改善。

避險成本部份，2017年是特別高的一年，全年約在152個百分點（一百分點是0.01%），截至第3季是141個百分點，沒有好很多，但是展望今年會比去年好一些。外幣資產約7800多億元，大多是傳統避險。9、10月匯率變動比預期來得劇烈些，10月已快速拉高避險比率，拉升至80%左右，年底預估匯率波動，方向會介於80~85%中間。