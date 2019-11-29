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純網銀首度參戰金融科技展 LINE Bank、樂天商銀亮相

2019-11-29 17:53經濟日報 經濟日報 黃靖文 邱力行/台北即時報導

「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」今（29）日登場，今年也是第一次有純網銀業者參戰，LINE Bank主打各種生活情境，要打造LINE的金融生態圈。另一家純網銀業者樂天國際商銀，則是希望移植日本的成功經驗，秀出社群支付的功能，要讓未來用戶轉帳不必背帳號，而是直接從好友名單中選擇。

網銀LINE金融科技

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