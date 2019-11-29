親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

2020政在選直播／專訪吳敦義主席 解析不分區、韓國瑜選情

華南金首推AI無限創新中心 展現豐碩金融科技成績

2019-11-29 16:30經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

華南金控今年在2019台北金融科技展上融入未來金融科技的理念，打造「華南無限城」，並於活動現場展出AI無限創新中心、安心轉運站、渡假中心、財富交易所這四大金融科技創新服務，讓參展民眾搶先體驗便捷的金融科技生活。

華南金表示，今年推出「華南無限城」，將金融科技創新的應用場景實體化，搬入FinTech Taipei展區與消費者直接溝通，結合科技創新與金融思維，呈現市場消費者最在乎的四大金融服務，包括：數位金融、財富管理、資產管理及保險，化為四大金融城市並設計一系列的體驗遊戲活動，展現華南金融集團的金融創新能量之餘，也帶給民眾近距離的數位金融體驗。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，華南金長期致力於金融科技的創新，從金融消費者的需求出發，優化各種金融服務，並設計具豐富創意的金融商品服務。此次主題『華南無限城』概念來自對未來的想像，希望打造全方位的數位金融服務，描繪充滿驚喜與無限可能的行動體驗。

隨著金融科技的崛起，金融機構爭相將AI、機器學習等技術應用在客戶服務上。「華南無限城」亮點—AI無限創新中心，提供人臉辨識轉帳、對話式行動銀行、智慧眼鏡結合金融服務與智能理財機器人等四大具前瞻性的AI數位金融服務，讓民眾對於未來金融服務發展延伸更多豐富想像。

財政部部長蘇建榮與金管會主委顧立雄也光臨現場並實際體驗AR智慧眼鏡的金融服務，透過體驗華南首創的「Air Touch」帳務管理功能，與AR擴增實境讓手機行動金融與現實場景互動結合，無論是戶頭餘額查詢或轉帳作業都能即時完成，對「華南無限城」的未來願景增添更多想像空間。

華南銀行全國首創的「AI對話式行動銀行」也在現場深獲好評，運用AI互動技術分析瞭解消費者意圖，民眾只要用說的，便能即時完成繁瑣複雜的金融交易，達到最佳化AI智能金融服務。此外，華南銀行更首創透過AI人臉辨識，透過人臉拍照與資訊認證即可完成「一對多轉帳」交易。

而隨著大數據與演算法日趨成熟，華南銀行專為網路E世代年輕客群及小額投資族群，開發AI智能理財機器人，以SmartAI篩選投資組合，針對客戶投資屬性與理財目標，量身打造的理財方式，並提供多樣化的投資組合資訊與建議，讓一般大眾也能以低門檻資金，輕鬆做好投資理財規劃。

華南金旗下子公司華南永昌證券、華南永昌投信與華南期貨以「財富管理所」為核心理念，在金融科技展現場設計有趣的存股遊戲，與華南好神e、華南好神準等線上服務做結合，讓民眾實際體驗如何進行投資，並引導民眾透過證券、投信及期貨等平台進行投資，以建立民眾正確的理財觀念，為未來奠定穩固的財務基礎。此外，華南永昌證券也與各大電信公司結合，讓民眾得以透過手機號碼迅速完成開立證券戶交易。

近年來，國人旅遊風氣盛行，無論國內外出遊，出發前投保旅平險已成了必經的流程。華南產險說，看準旅遊商機與投保趨勢，推出「安心轉運站」服務，並設計「旅遊Easy卡網路投保平台」互動體驗，模擬民眾在國內外旅遊時可能會遇上的突發狀況，結合情境帶入旅平險各項目及旅遊Easy卡專案組合的介紹、申辦流程，例如遇上班機延誤可以自動辦理理賠服務，展區現場透過簡單、趣味的操作，讓民眾了解旅遊Easy卡的申請程序。

傳統線上看屋網站資訊零散，要找到理想房屋往往耗費不少時間成本。為解決顧客的痛點，華南金資產管理打造「渡假中心」概念，將VR虛擬實境技術導入賞屋網，民眾可以隨時隨地利用手機、平板或電腦，零死角瀏覽賞屋，加入法拍好伴LINE官方帳號，還可以與專人一對一諮詢，讓遠距客戶身歷其境，體驗便利、全方面的賞屋方式，即時互動實際了解房屋格局大小，解決房屋買賣時資訊不對等的痛點。

金管會主委顧立雄（左二）、金融總會理事長許璋瑤及秘書長吳當傑蒞臨華南金融集團展區...
金管會主委顧立雄（左二）、金融總會理事長許璋瑤及秘書長吳當傑蒞臨華南金融集團展區，由華南金控市場行銷處處長葉兆枝（左一）說明華南首創的AR智慧眼鏡「Air Touch」帳務管理功能，無論是戶頭餘額查詢或轉帳作業都能即時完成。華南金／提供
分享

華南金控金融科技華南銀行

相關新聞

軋票AI審核！開卡掛失LINE搞定 金融科技展銀行秀創新

2019-11-29 11:57

撞超跑嚇歪 超額保險免驚

2019-11-29 14:57

外送專屬保險 幫忙分攤鉅額賠償

2019-11-29 14:56

台北金融科技展 玉山銀2金融專利搶先體驗

2019-11-29 14:52

元大金獲MSCI肯定 公司治理（ESG）評級A級

2019-11-29 14:52

推重大經濟建設 蔡英文：要建國家融資保證機制

2019-11-29 14:51

蔡英文力挺 金管會打通OBU與DBU將不再受挫

2019-11-29 11:39

發展FinTech 顧立雄：台灣具三大優勢

2019-11-29 11:03

日圓又見新低點！拿5萬台幣換匯現賺8份日式定食

2019-11-29 10:30

金融遺產查調一站完成 12月起試辦

2019-11-29 04:32

新光金 財管業務 大躍進

2019-11-29 00:41

查金融遺產 12月2日起試辦單一窗口服務

2019-11-29 00:24

壽險業匯損 前10月累計2287億

2019-11-29 00:18

台幣強勢 壽險業匯損擴大

2019-11-28 23:36

彭博估明年台幣走升

2019-11-28 23:32

壽險10月匯損嚴重 單月兌換利益虧1,151億元

2019-11-28 19:46

7歲以上未成年可開數位帳戶 即日起上路

2019-11-28 19:40

一次查過世親人股票、基金、保單 下周一上路首次免費

2019-11-28 18:36

YouBike新會員改採實名註冊 自動投保傷害險

2019-11-28 18:17

中光電智能雲服攜元大銀行 展人臉識別技術

2019-11-28 17:44

一站式查親人金融遺產12月起試辦 首次申請免費

2019-11-28 17:24

地價稅繳納期限至12月2日 逾期要繳滯納金

2019-11-28 17:08

合庫奪企業永續金獎

2019-11-28 14:59

紅利沒了！停車七天變五天 明年信用卡福利縮水

2019-11-28 14:43

這些信用卡 明年福利縮水了

2019-11-28 14:14

集保結算所電子投票平台 奪金獎

2019-11-28 14:12

保誠壽調查：國人願延後到61歲退休 一成未開始準備

2019-11-28 12:28

富邦投資論壇：正向看待5G及新能源車ADAS相關供應鏈

2019-11-28 11:01

國泰投資 成立第一個為專法設立的創投基金

2019-11-28 10:57

凱基證券總經理方維昌 獲金彝獎傑出企業領導人才獎

2019-11-28 10:45

無障礙網銀 明年6月運作

2019-11-23 02:19

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

聯發科5G晶片開天價70美元！ 較市場預期貴四成

2019-11-29 00:24

星宇機坪扶梯車曝光 網友讚：有星際大戰的feel！

2019-11-28 19:49

京華城舉行感恩熄燈儀式 沈慶京：請大家接受我的道歉

2019-11-28 17:45

調查準退休族群 退休後每月4.5萬才能達生活基本線

2019-11-28 20:35

近300萬人月薪不滿3萬 72%失業者不滿待遇

2019-11-28 23:44

冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

2019-11-28 18:54

一站式查親人金融遺產12月起試辦 首次申請免費

2019-11-28 17:24

日圓又見新低點！拿5萬台幣換匯現賺8份日式定食

2019-11-29 10:30

繳不起國民年金保費？3方法不錯失「回本」機會

2019-11-28 17:42

7歲以上未成年可開數位帳戶 即日起上路

2019-11-28 19:40

一次查過世親人股票、基金、保單 下周一上路首次免費

2019-11-28 18:36

迎5G新機 iPhone台系鏈大擴產

2019-11-28 23:40

反送中效應…港貨轉台 倉儲業大利多

2019-11-29 00:29

金融遺產查調一站完成 12月起試辦

2019-11-29 04:32

長照扣除額12萬 明年可申報

2019-11-29 00:12

新唐認列鉅額虧損…大挑戰

2019-11-29 00:26

壽險10月匯損嚴重 單月兌換利益虧1,151億元

2019-11-28 19:46

iPhone進化 可成、穩懋動起來

2019-11-29 00:16

華新集團砸76億跨國併購 新唐買松下半導體業務

2019-11-29 00:27

新竹SOGO周年慶首日業績突破3億 交出成長二位數佳績

2019-11-28 23:25

台幣強勢 壽險業匯損擴大

2019-11-28 23:36

新光金 財管業務 大躍進

2019-11-29 00:41

查詢金融遺產 一站搞定

2019-11-29 00:11

聯發科5G晶片爆紅 出貨量飆

2019-11-28 23:56

壽險業匯損 前10月累計2287億

2019-11-29 00:18

台商回台投資 衝破7,000億元

2019-11-28 23:30

陸手機廠導入聯發科5G晶片 推升市占

2019-11-28 23:56

遠雄港 砸50億建四廠區

2019-11-29 00:28

發展FinTech 顧立雄：台灣具三大優勢

2019-11-29 11:03

彭博估明年台幣走升

2019-11-28 23:32

中火生煤量爭議 中市府秀公文打臉批環保署「開倒車」

2019-11-29 14:52

主計總處：非典型工作者81.9萬人 逾二成找不到正職

2019-11-28 20:02

京華城辦熄燈儀式 小沈談到員工激動哽咽：是永遠戰友

2019-11-28 18:08

基本工資調高效應…月薪低於30K 不到300萬人

2019-11-28 23:27

YouBike新會員改採實名註冊 自動投保傷害險

2019-11-28 18:17

獲國外公司贈與 一樣要稅

2019-11-29 00:11

開創退休後第三人生 顧立雄建議保險3招因應

2019-11-28 18:53

回台投資神祕業者 傳是黑馬穎崴

2019-11-28 23:29

地價稅繳納期限至12月2日 逾期要繳滯納金

2019-11-28 17:08

經濟部：台商回台投資突破7000億大關

2019-11-28 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top