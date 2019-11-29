華南金首推AI無限創新中心 展現豐碩金融科技成績

2019-11-29 16:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



華南金控今年在2019台北金融科技展上融入未來金融科技的理念，打造「華南無限城」，並於活動現場展出AI無限創新中心、安心轉運站、渡假中心、財富交易所這四大金融科技創新服務，讓參展民眾搶先體驗便捷的金融科技生活。

華南金表示，今年推出「華南無限城」，將金融科技創新的應用場景實體化，搬入FinTech Taipei展區與消費者直接溝通，結合科技創新與金融思維，呈現市場消費者最在乎的四大金融服務，包括：數位金融、財富管理、資產管理及保險，化為四大金融城市並設計一系列的體驗遊戲活動，展現華南金融集團的金融創新能量之餘，也帶給民眾近距離的數位金融體驗。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，華南金長期致力於金融科技的創新，從金融消費者的需求出發，優化各種金融服務，並設計具豐富創意的金融商品服務。此次主題『華南無限城』概念來自對未來的想像，希望打造全方位的數位金融服務，描繪充滿驚喜與無限可能的行動體驗。

隨著金融科技的崛起，金融機構爭相將AI、機器學習等技術應用在客戶服務上。「華南無限城」亮點—AI無限創新中心，提供人臉辨識轉帳、對話式行動銀行、智慧眼鏡結合金融服務與智能理財機器人等四大具前瞻性的AI數位金融服務，讓民眾對於未來金融服務發展延伸更多豐富想像。

財政部部長蘇建榮與金管會主委顧立雄也光臨現場並實際體驗AR智慧眼鏡的金融服務，透過體驗華南首創的「Air Touch」帳務管理功能，與AR擴增實境讓手機行動金融與現實場景互動結合，無論是戶頭餘額查詢或轉帳作業都能即時完成，對「華南無限城」的未來願景增添更多想像空間。

華南銀行全國首創的「AI對話式行動銀行」也在現場深獲好評，運用AI互動技術分析瞭解消費者意圖，民眾只要用說的，便能即時完成繁瑣複雜的金融交易，達到最佳化AI智能金融服務。此外，華南銀行更首創透過AI人臉辨識，透過人臉拍照與資訊認證即可完成「一對多轉帳」交易。

而隨著大數據與演算法日趨成熟，華南銀行專為網路E世代年輕客群及小額投資族群，開發AI智能理財機器人，以SmartAI篩選投資組合，針對客戶投資屬性與理財目標，量身打造的理財方式，並提供多樣化的投資組合資訊與建議，讓一般大眾也能以低門檻資金，輕鬆做好投資理財規劃。

華南金旗下子公司華南永昌證券、華南永昌投信與華南期貨以「財富管理所」為核心理念，在金融科技展現場設計有趣的存股遊戲，與華南好神e、華南好神準等線上服務做結合，讓民眾實際體驗如何進行投資，並引導民眾透過證券、投信及期貨等平台進行投資，以建立民眾正確的理財觀念，為未來奠定穩固的財務基礎。此外，華南永昌證券也與各大電信公司結合，讓民眾得以透過手機號碼迅速完成開立證券戶交易。

近年來，國人旅遊風氣盛行，無論國內外出遊，出發前投保旅平險已成了必經的流程。華南產險說，看準旅遊商機與投保趨勢，推出「安心轉運站」服務，並設計「旅遊Easy卡網路投保平台」互動體驗，模擬民眾在國內外旅遊時可能會遇上的突發狀況，結合情境帶入旅平險各項目及旅遊Easy卡專案組合的介紹、申辦流程，例如遇上班機延誤可以自動辦理理賠服務，展區現場透過簡單、趣味的操作，讓民眾了解旅遊Easy卡的申請程序。