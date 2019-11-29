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金融科技展區規模去年兩倍 顧立雄：鯰魚效應已發酵

2019-11-29 16:17經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會主委顧立雄（左二）今（29）日出席並參觀FinTech Taipei 20...
金管會主委顧立雄（左二）今（29）日出席並參觀FinTech Taipei 2019台北金融科技展，參訪到星展銀行攤位。左一為星展銀行（台灣）總經理林鑫川，星展銀今日宣布「星展i 客服2.0」服務全方位升級，
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金管會主委顧立雄今（29）日出席並參觀 FinTech Taipei 2019 台北金融科技展，巡覽一圈後，接受媒體採訪指出，因應純網銀即將在明年開幕壓力，金融業者都有強烈的競爭感，認為「鯰魚效應」已經發酵。

顧立雄指出，今（2019）年金融科技展展區規模是去年兩倍，預計今年國內金融業投入金融科技金額可達219億元，高於去年87%，今年各銀行展出包括區塊鏈、AI等技術都追上國際表現，包括銀行推出 LINE 可以轉帳，例如「星展i客服2.0」客戶僅須經由一次性密碼（OTP）驗證，無須另外下載銀行APP或登入網路銀行，便可直接在 LINE 的平台上透過聊天對談引導模式，完成信用卡繳款、開卡、掛失、毀損補發信用卡、繳貸款、轉帳等13種金融服務。

今天國際展攤位上，有來自英國的純網銀業者詢問顧立雄，可否來台做相關純網銀業務，該業者主要提供各國實體貨幣兌換、加密虛擬貨幣兌換等服務，顧立雄指出，目前看起來在台灣成立電子支付公司比較有可能，因現在有限證照在外籍移工上並沒有雙向匯兌功能，最簡單方式是成立一家電子支付公司。

今年 FinTech Taipei 2019 台北金融科技展，展出規模為去年的2倍，今年總參展家數超過240家，其中包括來自13個國家或地區、超過100家國外新創來台參展，以及英、美5家獨角獸共同參與。

顧立雄今日早上仔細巡覽國內金融業者展出的最新金融科技，他指出，觀察發現大家都已經趕上，展區亮點包括數位金融生活圈，串聯數據、技術服務的落地應用場景，以及生物辨識、區塊鏈支付、AR/VR、智能客服等互動體驗，還有19項首發的創新應用，可以感受到大家競爭感很強烈。

顧立雄說，其中今年來台灣參展的國際攤位提供的是比較後端的服務，不是屬於台灣，但來台參展應該是尋求與台灣金融業者合作，台灣有這樣創新的活力，有競爭感，當然業者會努力投注資源，自然會有創新動力以及成熟金融體系與成熟科技人才支撐，台灣沒有輸人家的問題。

顧立雄今日在 FinTech Taipei 2019 台北金融科技展開展典禮上致詞也指出，去年金管會打造金融科技創新園區，提供國內及國際新創落地的輔導資源；通過金融科技發展與創新實驗條例，提供金融科技研發試作的安全環境；今年更研訂委託雲端業者提供服務及證券型代幣發行的相關規範、開放三家純網銀設置，以及分階段實施開放銀行措施。台灣具備穩定的總體經濟、豐沛的金融與科技人才、完善的機制與基礎設施，非常歡迎國際新創團隊來台灣投資發展，與我們的新創及金融機構一起打造金融科技生態圈。

金管會主委顧立雄（左二）今（29）日出席並參觀FinTech Taipei 20...
金管會主委顧立雄（左二）今（29）日出席並參觀FinTech Taipei 2019台北金融科技展，參訪到永豐銀行攤位。
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