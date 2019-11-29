「星展i 客服2.0」服務升級 打造全新使用者體驗

2019-11-29 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北即時報導



來自新加坡的全球最佳數位銀行，星展銀行持續推出創新金融服務。星展銀行（台灣）今日宣布「星展i客服2.0」上線，功能全面進化，客戶僅須經由一次性密碼（OTP）驗證，無須另外下載銀行APP或登入網路銀行，便可直接在LINE的平台上透過聊天對談引導模式，彈指間完成信用卡及銀行帳戶等13項金融服務，不僅功能選項業界最齊全，轉帳、繳交貸款、開立定存與換匯等銀行帳戶交易更是領先同業，一站式服務可望轉移電話客服高達30%的客戶查詢量。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，面對數位浪潮，星展銀行致力於拓展金融科技，期望帶給客戶更創新而便捷的金融產品與服務。星展銀行（台灣）近年不斷推陳出新，從客戶實際使用體驗著手，不論企金或消金業務均持續推出創新產品與服務，即時滿足客戶多元的金融需求。

針對一般客戶在撥打客服專線時，常遭遇等候專員接聽的時間過長、語音選項複雜，或上班時間不方便打電話、出國遺失信用卡卻無漫遊功能撥打國際電話等問題，星展銀行（台灣）於2017年推出「星展i客服」，提供「全方位外匯理財服務」、「一站式即時交易」、「結合消金和企金業務」三大功能的線上服務，讓客戶不必費時撥打客服電話，透過LINE平台即可輕鬆進行查詢與交易。

隨著人工智慧發展日新月異，今年「星展i客服」功能再進化，透過API串聯後台自動化系統，客戶僅需透過簡訊密碼驗證身份，便能與「星展i客服」以引導對話的方式，無須另外下載銀行APP或登入網路銀行，在LINE的平台上即可輕鬆完成高達13種項金融服務。

星展銀行（台灣）營運長楊真理指出，升級版「星展i客服2.0」功能創新齊全、省時方便，體現我們對客戶「生活隨興，星展隨行」的品牌承諾。在服務範圍方面，「星展i客服2.0」囊括信用卡繳款、開卡、掛失、毀損補發信用卡、繳貸款、轉帳、開立定存、換匯等信用卡或銀行帳戶等13項金融服務，功能選項不僅業界最齊全，其中轉帳、繳交貸款、開立定存與換匯等銀行帳戶交易更是領先產業首創提供，強大功能除了可望轉移電話客服約30%的客戶查詢量，還能大幅縮短客戶等待電話語音系統的時間，達到銀行與客戶間的雙贏。