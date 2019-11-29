國泰金 勇奪12座台灣企業永續獎

2019-11-29 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



由台灣永續能源研究基金會主辦的企業社會責任重要的獎項「台灣企業永續獎（TCSA）」28日公佈，國泰金控榮獲年度「企業永續報告書白金獎」以及「台灣TOP50永續企業獎-金融及保險組」。

此外，國泰金控暨旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險及國泰證券榮獲以下單項績效獎：「透明誠信獎」、「創意溝通獎」、「人才發展獎」、「社會共榮獎」、「氣候領袖獎」以及「創新成長獎」，再者，國泰人壽首度發行CS報告書即榮獲「企業永續報告書金獎」，合計8項12座大獎。

2019年，國泰不僅連續兩年獲國際道瓊永續指數（DJSI）納為世界市場指數，更在台灣企業中脫穎而出，以「台灣TOP50永續企業獎-金融及保險組」、「企業永續報告書白金獎」首獎之姿，對外展現國泰在永續上的決心及績效。

國泰金控副總經理翁德雁表示，除了在財務表現穩健及永續作為的創新之外，更以嚴謹態度落實企業永續的治理。國泰金控依循國際標準，從集團出發督導旗下子公司落實洗錢防制及打擊資恐機制，完善以風險為本之內部控制及公司治理。同時更採用「氣候相關財務揭露（TCFD）」建議框架管理氣候相關新興風險並持續耕耘綠色金融掌握低碳發展的機會。

另一方面國泰金控更將「以客戶為中心」之創新體驗設計擴大到國泰的利害關係人（stakeholders），透過數位科技與數據服務優化既有業務服務之雙模式數位轉型（Bimodal Digital Transformation）手法因應未來變革，其中更以「智能客服阿發」贏得評審及客戶青睞，而國泰產險結合line與保險服務提供全新服務體驗，國泰證券的敦南分公司以全方位數位運營模式服務客戶。

不僅如此，國泰積極關注員工的健康，藉「減重競賽」促進員工減重，同時發展「綠能公益」的創新模式，由公司根據員工的減重成果捐贈基金鋪設太陽能屋頂，並將售電收入捐給老人福利NGO，達成「員工、社會與環境三贏」的成果，此外，今年將採用綠電採購（PPA）打造「綠能公益2.0」。

國泰人才培育作為備受外界肯定，為因應「數位轉型」及「企業永續」，國泰秉持教學相長的開放心態，國泰金控旗下子公司國泰人壽及國泰世華銀行導入「雲端圖書館」、「Facil」App，透過手機可隨時隨地及透過社群學習，讓國泰人才發展及培訓從單向學習翻轉為互動式學習，迎接快經濟快服務的新世代。