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LINE與日本雅虎合併 金管會：會請LINE Bank說明

2019-11-29 15:40經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

根據日本消息，LINE的7成股份由南韓Naver持有，軟銀與Naver將以每股5...
根據日本消息，LINE的7成股份由南韓Naver持有，軟銀與Naver將以每股5,200日圓的價格，公開收購LINE股票。圖／Ingimage
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金管會主委顧立雄今（29）日早上指出，針對LINE Bank母公司LINE與日本雅虎合併一事，已經請LINE Bank說明，之後針對大股東增資議題承諾部分，會再請Line Bank前往金管會說明。

根據日本消息，LINE的7成股份由南韓Naver持有，軟銀與Naver將以每股5,200日圓的價格，公開收購LINE股票，LINE將從日本股市下市。根據外電消息，雙方預計今年12月簽下最終契約，明年10月前正式合併。

如果LINE從日本股市下市，恐將影響到當初LINE Bank與金管會申請純網銀職著的大股東原本承諾，針對此事，金管會指出，已經請LINE Bank來金管會說明。

顧立雄今日出席FinTech Taipei2019台北金融科技展，受訪指出，LINE Bank當初申請純網銀執照，原本就有相關財務承諾問題，萬一銀行有資本不足時候，大股東必須提供增資承諾，在LINE Bank母公司LINE將從日本股市下市後，金管會關切的是大股東原本承諾的部分，雖然已經業者來說明，但未來在完成合併後，仍會再請LINE Bank到金管會說明一次，請他們繼續維持承諾。

LINE金管會股東

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