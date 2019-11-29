Line Bank要當全民銀行 金融服務不知不覺融入生活場景

2019-11-29 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



2020年第2季將誕生三家純網路銀行，LINE Bank籌備處執行長黃以孟今（29）日指出，LINE Bank以打造「全民銀行」為目標、邁向Bank 4.0，台灣LINE的使用人戶高達2,100萬人，初期將結合LINE生態圈以及用戶生活場景，首波推出的產品為存款、小額信貸、轉帳、匯款與Debit卡（簽帳金融卡）。

為支應明年第2季的開業需求，LINE Bank持續引進新血，目前人力接近80人，開業時預估要達到200人，增幅超過一倍，其中又以IT人員需求最大，占比接近一半。

LINE董事總經理陳立人表示，LINE在發展人工智慧上投入眾多資源，今年於日本啟動的LINE BRAIN計畫，整合 LINE 旗下所發展的八大人工智慧應用領域，包括自然語言處理、語音辨識、電腦視覺、光學字元辨識，還有臉部辨識、影像辨識、資料分析、以及語音辨識。

黃以孟補充，LINE Bank未來將落實這八大人工智慧，初期上線時會先導入聊天機器人，以及eKYC等技術，包括客戶提供健保卡、駕照、身分證、學生證等證件，內部可以透過AI學習辨認身份，讓客戶申辦流程更順暢，「AI有很多面向可以協助純網銀」。

國內銀行本來就過度競爭，加上三家純網銀均預計明年第2季上線，黃以孟認為，LINE Bank的競爭優勢，是先透過LINE的生態圈找到金融場景後，把所有消費者的需求納入，除存款、放款、匯款，以及未來的保險、投資、養老，逐步擴大到食衣住行育樂等日常生活所需。

黃以孟強調，只有LINE的生態圈還不夠，因為內部串接技術夠成熟，未來可透過Open API串接其他的生活圈，不只是線上對線上，也可以串接線上對線上，例如現在有LINE Taxi，就是線上與線下的連結；以LINE生活圈為中心，就會出現金融服務的需求，而這些需求會不知不覺在消費者的生活場景裡出現，而LINE BANK必須提供最好的體驗。

黃以孟說：「同一種服務，在不同的App上，使用者體驗可能大不同，要把體驗做好，需要靠創意。」