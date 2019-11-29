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開放API第二階段望明年開放 客戶查詢帳戶資料更方便

2019-11-29 14:09經濟日報 記者林子桓／即時報導

財金公司今（29）日於2019台北金融科技展秀成果，展望明年計畫，財金公司董事長林國良受訪時指出，希望明年能完成三項目標，包括台灣Pay簽帳金額達千億元、開放API平台能邁入第二階段，以及第2季前開放手機轉帳。

財金公司今日偕同台灣票據交換所、六家金融機構及行動支付業者、四家金融科技業者聯合參展，特別設置「開放互通 數位創新」展區，展示內容包括「OPEN API‧QR Code共通支付標準‧金融區塊鏈」等多項數位金融服務。

財金公司「開放API平台」扮演數據交換的樞紐，透過共通技術與資安標準，以簡化並加速金融機構及第三方服務業者相互合作，並以消費者為中心，提供更創新、便捷、貼心的服務，已於今年10月中旬上線第一階段。

第二階段何時能上線？目前銀行公會正在研議自律規範，而財金公司也制定出初步的規格，進度還算可以，期望等待自律規範出來後，金融與科技業者都能達成協議，即可火速上線，希望能在明年邁入第二階段。

至於手機轉帳功能？林國良表示，手機號碼跨行轉帳預計明年第二季會上路，目前需要一個跨銀行的共同平台供使用者進行設定，相關細節財金公司正與銀行公會討論中。

展望明年計畫，財金公司董事長林國良受訪時指出，希望明年能完成三項目標，包括：台灣...
展望明年計畫，財金公司董事長林國良受訪時指出，希望明年能完成三項目標，包括：台灣Pay簽帳金額達千億元、開放API平台能邁入第二階段，以及第2季前開放手機轉帳。
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金融科技數位金融區塊鏈行動支付

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