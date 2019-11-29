台北金融科技展 永豐金展示健康、智能、開放三大主題

2019-11-29 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」今天在台北世貿展覽館一館盛大登場，永豐金控表示，包括金控及子公司永豐銀行與永豐金證券共同展示「健康」、「智能」及「開放」等三大主題式服務創新，實踐創新金融結合生活的豐富想像，為企業或個人提供更便利的服務。

永豐銀行「健康」主題區，結合運動、生活及金融服務，運動過程消耗的卡路里數可換算紅利，實踐金融與IoT（物聯網）的跨界連結，以健康為美好生活立下基礎，更讓生活中所需的金融服務無所不在。「智能」主題則有「永豐ibrAin」智能AI理財，以獨創的智能演算法，依投資人的資訊與理財目標，量身客製化投資建議，滿足多元理財需求。

「開放」主題，將順應政府Open Banking政策，永豐銀行Partner APIs將以四大面向「消費支付」、「生活繳費」、「身分認證」與「金融資訊」API，從食、衣、住、行、育、樂等面向創造數位金融場景化，打造消費者、企業用戶與銀行三贏局面，開啟Open Banking的無限可能。

永豐金證券則聚焦「證券下單逐筆交易」、「低延遲（Low-Latency）即時報價」及「交易Python API」三大特色，以AI解析客戶交易行為分流下單，進一步提高系統交易的穩定度與快速報價，也推出線上逐筆搓合教學體驗，滿足多元交易需求，打造未來金融的全新樣貌。