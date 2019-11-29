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蔡英文總統：政府要做金融產業的推手及助手

2019-11-29 13:54經濟日報 記者楊文琪／即時報導

蔡英文總統上午出席「2019臺北金融科技展開幕典禮」。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席「2019臺北金融科技展開幕典禮」。記者曾吉松／攝影
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蔡英文總統今（29）日出席「2019台北金融科技展開幕典禮」時指出，面對金融科技的來臨、國際情勢及國內金融業者對新型態融資等三大挑戰，政府要做產業的推手及助手，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，並借鏡先進國家經驗，針對國家重大經濟發展項目，成立國家融資保證的機制。

總統致詞時表示，「Fintech Taipei 台北金融科技展」是台灣規模最大的金融科技盛會。這個展會去年首次舉辦，參觀人潮就超過3萬2,000人次，今年場地規模是去年的兩倍，參展家數和國家數也大幅增加，可見開展的成果，已經獲得國際的高度肯定。

總統提到，台灣金融產業發展的成果，不是一蹴可幾，藉這個機會，她要跟大家報告，台灣積極面對的三大挑戰，以及我們的因應做法。

第一點，是金融科技的來臨和挑戰。科技創新劇烈地改變金融的各個面向，過去這幾年，金融科技成為產業焦點。台灣業者很有企圖心，光是在2018年，就投入新台幣 117 億元來發展金融科技，年成長率達到52%，今年的成長率將更驚人。

總統說，政府要做產業的推手，也要做助手。因此，從行動支付、純網銀、到區塊鏈，政府的施政，也都跟得上時代的腳步。去年我們完成立法工作，讓臺灣成為全世界第一個，以專法實施監理沙盒制度的國家，讓勇於創新的臺灣業者可以快速測試自己的新產品或服務。

她指出，金管會也啟用了金融科技創新園區，提供創新研發資源，以及諮詢輔導服務。今年，金管會已經開放設立三家純網路銀行，並啟動「開放銀行」的策略。我們掌握趨勢，也積極推動發展，明年的科技預算將持續成長，讓台灣繼續朝數位轉型的方向前進。

總統表示，第二個挑戰，則是國際情勢的挑戰。美中貿易衝突和香港情勢的發展，都讓台灣的產業發展遇到新的挑戰和機會。我們有一個目標，要打造臺灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

為了鼓勵台資及跨國企業來台，進行資金調度，未來四年，將放寬國內分行（DBU）和「國際金融業務分行」（OBU）之間的資金流動限制，降低OBU的開戶條件，並且放寬企業資金匯兌限制，增加外幣資金運用的便利性。

總統提到，金管會已經提出16項，是過去新加坡和香港有，而台灣沒有的金融商品。未來，我們將會研議開放這些項目，除了吸引高資產客戶來台進行財富管理，也希望藉此吸引國際的金融專業人才以及跨國金融機構來到台灣，提升財富管理產業的國際競爭力。

總統指出，過去許多台商都把資金放在香港或是新加坡，進行投資和管理。未來，希望可以透過這些鬆綁，讓台灣人的資金，可以回到台灣的土地上；讓台灣人來管理台灣人的資金，壯大我們的金融產業。

總統進一步說明，第三個挑戰，則是國內金融業者面對新型態融資的機會和挑戰。過去國內金融機構對於投入大型併購、高知識門檻的專案融資、企業全球布局，或海外大型基礎建設等業務，態度比較保守，連帶使這些重要的經濟發展項目，常因為融資問題難以進行，這對金融和產業來說，都是極大的遺憾。

總統說，未來，我們要借鏡先進國家經驗，針對國家重大經濟發展項目，成立國家融資保證的機制，提供部分保證成數，分擔部分風險來促進融資計畫的成案和成功。這樣一來，不僅可以提升國內金融服務的專業能力，也可以將國內豐沛的金融資金，導向重大經濟建設。

總統提到，台灣針對特定對象或特殊業務，建立信保機制，早就有經驗；事實也證明，這樣的做法，有助於金融業和重大經濟發展項目的推動。

蔡總統強調，有好的方向，我們會全力以赴，對於金融產業的建言，政府聽到了也會做到。過去三年多來，我們聽取民意，推動了許多的改革，證明了現在的政府，和過去來比，是非常的積極。

金融科技金融業金管會

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