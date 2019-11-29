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金融科技展開幕 玉山銀行聚焦數位金融體驗

2019-11-29 12:20經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」今（29）日起在台北世貿展覽中心登場 ，玉山銀行打造三大主題「數位金融區」、「數位生活區」、「跨界體驗區 」，串連玉山銀行e指系列六大服務、聊天機器人、多元支付等創新金融服務，並展出兩大行動金融獨家亮點，玉山Wallet業界首創的即時核卡與即時綁卡兩項金融專利，開放民眾於現場體驗行動化、生活化的數位金融服務 。

在「數位金融區」方面，整合玉山銀行e指系列六大服務，讓民眾瞭解如何透過數位金融服務來累積財富及圓夢幸福。

「數位生活區」則應用與台大創創中心育成的BotBonnie聊天機器人，透過情境式對話遊戲，串連各項玉山行動銀行及玉山Wallet熱門暖心服務，民眾可在現場持手機掃碼，開啟Facebook messenger聊天機器人的情境式對話遊戲，完成體驗可免費獲得限量咖啡。

「跨界體驗區」攜手全家便利商店打造數位生活概念店，展出最新的智能咖啡機，並邀請民眾現場持玉山行動銀行掃碼支付或玉山Wallet條碼付體驗以優惠價購買飲料。

根據銀行局公布最新數據，玉山銀行在線上房貸、線上信貸、線上辦卡、線上簽帳分期、線上信託開戶等業務多為第一名或前三名，在這次的展期中，玉山金控科技長陳昇瑋副總經理也受邀參加11月30日上午舉辦的「AI×金融—未來應用趨勢論壇」，分享AI人工智慧於金融業的應用趨勢，對AI人工智慧應用有興趣的產官學界及社會大眾不可錯過。

現場亦展出玉山證券與資策會FinTechSpace育成新創Fugle富果跨界合作，結合玉山證券的下單及帳務服務，讓顧客體驗順暢無斷點的行動開戶及下單服務。

FinTech Taipei 2019台北金融科技展」今天起在台北世貿展覽中心登...
FinTech Taipei 2019台北金融科技展」今天起在台北世貿展覽中心登場 ，玉山銀行打造三大主題「數位金融區」、「數位生活區」、「跨界體驗區 」。圖／仝澤蓉攝影
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玉山銀行數位金融

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