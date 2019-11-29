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總統力挺 金管會打通OBU與DBU將不再受挫

2019-11-29 11:39經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

金管會主委顧立雄研議打通OBU與DBU渠道，獲得總統蔡英文力挺，蔡總統今（29）日出席「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」表示，將持續推動法規鬆綁，開放香港新加坡有但台灣沒有的金融商品，吸引資金回台，讓台灣人管理台灣人的錢，並針對國家重大發展項目，成立國家融資保證機制，以利推動重大經濟建設。

蔡總統致詞時表示，未來四年將放寬國內的外匯指定銀行（DBU）以及國際金融業務分行（OBU）之間的資金流動限制，降低OBU開戶條件，並放寬企業資金匯回的限制，增加外幣資金運用的便利性。

蔡總統表示，金管會已經提出16項，是過去新加坡和香港有，但台灣沒有的金融商品，未來將研議開放這些項目，除了吸引高資產客戶來台灣進行財富管理，也希望藉此吸引國際金融專業人才以及跨國金融機構來台灣，提升財富管理產業的國際競爭力。

蔡總統指出，過去很多台商把資金放在香港或是新加坡，進行投資和管理，未來希望透過鬆綁，讓資金尤其是台灣人的資金，匯回台灣，讓台灣人管理台灣人的資金，壯大我國金融產業。

蔡總統並表示，將針對國家重大發展項目，成立國家融資保證的機制，提供部分的保障程序，分擔部分風險，促進融資計畫的成案和成功，將國內的豐沛金融資金資向重大的經濟建設。

新加坡香港財富管理

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